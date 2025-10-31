声優・小坂井祐莉絵さんの1st写真集（イマジカインフォス）が11月21日にリリースされます。



【写真】オトナの魅力があふれ出る小坂井祐莉絵さん

『ホリミヤ』の吉川由紀役、『邪神ちゃんドロップキック』のぺこら役など、話題作のキャラクターを演じている小坂井さん。今回の写真集は小坂井の「声」をテーマにした作品です。撮影地は常夏の国・シンガポール。マリーナベイ・サンズや緑豊かな庭園を背景に、これまでに見たことのないような大胆な姿を披露しています。



撮影は細居幸次郎氏が担当し、ランジェリーカットにも初挑戦。30歳を迎えてさらに美しくなった彼女の魅力を凝縮した一冊となっています。



【小坂井祐莉絵さんプロフィル】

7月6日生まれ。愛知県知多郡出身。2012年、『知多娘。ご当地アイドル声優オーディション』に東浦未来役で合格し、声優として活動を始める。透明感のある声と愛らしいビジュアルを活かし、多方面でも活動中。趣味は一人旅、食べること、イラスト、音楽作り、お酒（バーテンダー経験あり）。特技は書道。保育士資格とヘッドマッサージ資格も持つ。主な出演作は、『恋と呼ぶには気持ち悪い』（有馬一花）、『阿波連さんははかれない』（宮平先生）、『ホリミヤ』（吉川由紀）、『邪神ちゃんドロップキック』（ぺこら）ほか。