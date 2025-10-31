【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】宿泊当日「お邪魔しまーす！」義オバ…焦る＜第14話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第14話 真っ青
【編集部コメント】
アイリちゃんとナツキくんは、ミナさんの実家に預けてきたそうです。こうしてサカエおばさんの、「不当な要求」に関わりのある大人がすべて揃いました。まずはサカエおばさんの弟であるお義父さんが、もうやめるようしっかり言います。こんなとき、何も考えずに自分の姉の味方をして、嫁を責める義父も世間にはいるでしょう。しかしミナさんのお義父さんは、息子のお嫁さんをちゃんと守ろうとしてくれています。どちらが正しいかちゃんと判断できる聡明なお義父さんでよかったですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
