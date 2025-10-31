『ライトノベル展 2025』が12月19日（金）から12月28日（日）までKADOKAWAよりSHIBUYA TSUTAYAにて開催される。

【画像】“ハチ公”と人気キャラクターのコラボイラスト

昨年、大好評だった「ライトノベル展」が、今年もトレンドの発信地・SHIBUYA TSUTAYA（1階・7階）にて入場無料で開催される。本イベントでは、KADOKAWAが誇る人気レーベルのMF文庫J、角川スニーカー文庫、富士見ファンタジア文庫、電撃文庫、カドカワBOOKS、電撃の新文芸など代表作品を一堂に集め、ラノベの世界観・歴史・創作の裏側を体験できる特別展示を展開。『涼宮ハルヒの憂鬱』『ソードアート・オンライン』『Re:ゼロから始める異世界生活』『デート・ア・ライブ』など、世代を超えて愛される名作が勢ぞろいする。

今回の注目は、渋谷を象徴する“ハチ公”と人気キャラクターがコラボした描き下ろしスペシャルイラスト15点の初公開だ。谷川流×いとうのいぢ、川原礫×abec、長月達平×大塚真一郎、橘公司×つなこなどの豪華作家・イラストレーター陣による夢の競演は、ここでしか見られない貴重な展示となる。

7階のコラボカフェでは、人気作品をモチーフにしたオリジナルメニューも登場予定。展示を楽しんだ後は、作品の世界観を味覚でも堪能できる。入場は無料（カフェは別途飲食代が必要）で、冬休みシーズンに気軽に立ち寄れる点も魅力だ。

昨年好評を博した「作品年表」や「原作名場面再現展示」などもスケールアップして再登場。ファンはもちろん、アニメや漫画からライトノベルに興味を持った人にもぴったりの内容となっている。

渋谷の中心で、創作の原点と未来を体感する10日間。詳細情報は今後、公式サイトにて随時公開予定となる。

©橘公司・つなこ ©川原 礫 2025 イラスト／abec ©谷川流・いとうのいぢ ©長月達平 イラスト：大塚真一郎©KADOKAWA CORPORATION 2025

（文＝リアルサウンド ブック編集部）