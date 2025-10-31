¡Ö¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¹â¤¯¤ÆÅ·ºÍ¡×34ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥à¿Æ»ÒÎ¹2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤¦Î©¤Ã¤Á¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡ÄÁÇÅ¨¡×
2ºÐ»ù¤È¤Îà»°À¤ÂåÎ¹¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÈþ·î(34)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢2ºÐ»ù¤È¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤òË¬¤ì¤¿à»°À¤ÂåÎ¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤¿¤«µ²±¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼!¡×¡Ö¤¢¡¢ºÇ¸å¤Î»ä¤ÎÎÙ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢»Ò¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¹¥¤¤Ï°äÅÁ¤Ç¤¹¡×¡Öº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤Þ¤â°ì½ï¤Ë3¿ÍÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î³¨¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿»Ò¶¡¤È¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë²¹¤«¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï2020Ç¯8·î¤ËÇÐÍ¥¡¦À¥¸Í¹¯»Ë(37)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤È·ëº§¤·¡¢23Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¾å¼ê¤Ç²Ä°¦¤¤³¨¤ÇÁ´Éô±£¤¹¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¹â¤¯¤ÆÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡ÄÁÇÅ¨¡×¡Ö¤â¤¦Î©¤Ã¤Á¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£