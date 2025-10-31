¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×ÁÄÉã¤ÏÂè57Âå²£¹Ë¡ÄÄ¹¿È18ºÐ¥â¥Ç¥ëà¶ÄÅ·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂ¸ºß´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¡×
193¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¡¢È±¤Ê¤Ó¤«¤»¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò
¡¡²£¹Ë¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍòæÆ¿¿(18)¤¬ÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÄÉã¤ÏÂè57Âå²£¹Ë¤Î»°½Å¥Î³¤¹ä»Ê¡£ Éã¤ÏÂçÁêËÐÎÏ»Î¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢Êì¤Ï¥í¥·¥¢½Ð¿È¡£
¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¡£193¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ËÄ¹¤¤È±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤ÉµîÇ¯¤è¤êåºÎï¤ËÊâ¤±¤¿¤«¤é¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤Æ10Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤Á¤ç¡¼¤ª¤·¤ã¤ì¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¡Ä¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÎæÆ¿¿¤¯¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£