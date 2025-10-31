福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

みて、きいて、はなして、つくって！ 市美術館ファミリーDAY

今年は美術と建築をテーマに、作品・建物についてのクイズや、アーティストによるワークショップなど家族で楽しめるイベントがいっぱい。

日時:11月2日(日）〜3日(月・祝)午前10時〜午後3時

場所:福岡市美術館

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56985/

おやつ博覧会

全国47都道府県のご当地人気お菓子150種類以上を販売。

日時:11月9日(日)までの午前10時〜午後9時（最終日は午後7時まで）

場所:TSUTAYA BOOKSTOREマークイズ福岡ももち（福岡市中央区地行浜）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57098/

福岡市防災フェア〜見て！学んで！体験しよう！〜

約40団体が啓発ブースを出展し、防災について楽しく、分かりやすく紹介する。消防車やパトカー、災害用車両の展示や備蓄食の試食（食べ比べ）など。

日時:11月1日(土)午前10時〜午後4時

場所:福岡市役所西側ふれあい広場ほか

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56952/

石橋文化センター 秋のバラフェア

センター内の四つのバラ園と花壇で400品種2600株のバラが見頃を迎える。マルシェやワークショップを開催。

日時:11月24日(月・休)までの午前10時〜午後5時

場所:石橋文化センター（福岡県久留米市）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57007/

クレヨンしんちゃんとコラボ 水辺の生き物謎解き

大人気アニメ「クレヨンしんちゃん」とのコラボ企画で、水辺の生き物をテーマにした謎解きイベント。水辺の生き物の魅力を感じ、環境問題について学ぶことができる。オリジナル解説パネルやグッズ販売もある。

日時:2026年3月1日(日) まで、午前9時半〜午後5時半

場所:マリンワールド海の中道

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57135/

