STVニュース北海道

写真拡大 (全7枚)

みなさんはどのように楽しんでいるのでしょうか？

１０月３１日はハロウィーンです。

札幌では様々な仮装姿の人がマチに登場！

子どもから大人まで盛り上がりを見せています。

（山岡記者）「札幌市の中心部です！昼ごろということもあって仮装している人の姿はありません」

３１日はハロウィーン。

札幌中心部はまだ明るい時間帯ですが、探してみると…仮装を楽しむ人を見つけました！

こちらの２人は映画のキャラクターと白猫に変身！

（高校生）「写真とか撮ったりします。（夜は）大通公園に仮装している人がいっぱいいるので、そっちの方に行きます」

さらにカチューシャをつける子どもたちも。

（山岡記者）「きょうは何のカチューシャ？」

（子ども）「魔女！」

（子ども）「ワンちゃん！」

（山岡記者）「なんでつけてきたの？」

（子ども）「ハロウィーンだから！」

札幌市の狸小路商店街です。

毎年、個性的な装いの若者が集まります。

しかし、商店街では座り込みや路上での飲酒、ごみのポイ捨てなどが問題となっていて、ハロウィーンは家で楽しむように呼びかけています。

すすきのの新たなランドマーク・ココノススキノでは親子で楽しめるイベントが開かれました。

（母親）「どっちにつけたいとかあるの？」

（子ども）「これはここで、これはここ！」

カチューシャを作ることができるブースです。

好きな飾りを自分で選んだら、オリジナルの仮装グッズの出来上がり！

（子ども）「楽しかった！」

（山岡記者）「４つのなかで一番お気に入りなのは？」

（子ども）「ネコちゃん！」

（山岡記者）「どうして？」

（子ども）「かわいいから」

（母親）「親も楽しめました。子どもと一緒に」

さらにこちらはハロウィーンメイクを体験できるコーナー。

実際に記者も体験してみました！

何が描かれているのでしょうか？

（山岡記者）「すご～い！かわいい！カボチャが顔に誕生しました！これはハロウィーン気分を味わうことができます！」

（ＭａｍａＬａｄｙ　明石奈々代表取締役）「思ったよりハロウィーンの仮装をしてくれる子どもたちが多くて。すごいかわいかったです。ハロウィーンが親子の楽しい思い出になったらいいなと思います」

子どもから大人まで盛り上がりを見せているハロウィーン。

ルールとマナーを守ってたくさんの思い出をつくりましょう。