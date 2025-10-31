仮装楽しむ人を発見！ハロウィーンメイクの体験も オリジナルグッズ作りなど親子の思い出に 札幌
みなさんはどのように楽しんでいるのでしょうか？
１０月３１日はハロウィーンです。
札幌では様々な仮装姿の人がマチに登場！
子どもから大人まで盛り上がりを見せています。
（山岡記者）「札幌市の中心部です！昼ごろということもあって仮装している人の姿はありません」
３１日はハロウィーン。
札幌中心部はまだ明るい時間帯ですが、探してみると…仮装を楽しむ人を見つけました！
こちらの２人は映画のキャラクターと白猫に変身！
（高校生）「写真とか撮ったりします。（夜は）大通公園に仮装している人がいっぱいいるので、そっちの方に行きます」
さらにカチューシャをつける子どもたちも。
（山岡記者）「きょうは何のカチューシャ？」
（子ども）「魔女！」
（子ども）「ワンちゃん！」
（山岡記者）「なんでつけてきたの？」
（子ども）「ハロウィーンだから！」
札幌市の狸小路商店街です。
毎年、個性的な装いの若者が集まります。
しかし、商店街では座り込みや路上での飲酒、ごみのポイ捨てなどが問題となっていて、ハロウィーンは家で楽しむように呼びかけています。
すすきのの新たなランドマーク・ココノススキノでは親子で楽しめるイベントが開かれました。
（母親）「どっちにつけたいとかあるの？」
（子ども）「これはここで、これはここ！」
カチューシャを作ることができるブースです。
好きな飾りを自分で選んだら、オリジナルの仮装グッズの出来上がり！
（子ども）「楽しかった！」
（山岡記者）「４つのなかで一番お気に入りなのは？」
（子ども）「ネコちゃん！」
（山岡記者）「どうして？」
（子ども）「かわいいから」
（母親）「親も楽しめました。子どもと一緒に」
さらにこちらはハロウィーンメイクを体験できるコーナー。
実際に記者も体験してみました！
何が描かれているのでしょうか？
（山岡記者）「すご～い！かわいい！カボチャが顔に誕生しました！これはハロウィーン気分を味わうことができます！」
（ＭａｍａＬａｄｙ 明石奈々代表取締役）「思ったよりハロウィーンの仮装をしてくれる子どもたちが多くて。すごいかわいかったです。ハロウィーンが親子の楽しい思い出になったらいいなと思います」
子どもから大人まで盛り上がりを見せているハロウィーン。
ルールとマナーを守ってたくさんの思い出をつくりましょう。