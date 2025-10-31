みなさんはどのように楽しんでいるのでしょうか？



１０月３１日はハロウィーンです。



札幌では様々な仮装姿の人がマチに登場！



子どもから大人まで盛り上がりを見せています。



（山岡記者）「札幌市の中心部です！昼ごろということもあって仮装している人の姿はありません」



３１日はハロウィーン。



札幌中心部はまだ明るい時間帯ですが、探してみると…仮装を楽しむ人を見つけました！

こちらの２人は映画のキャラクターと白猫に変身！



（高校生）「写真とか撮ったりします。（夜は）大通公園に仮装している人がいっぱいいるので、そっちの方に行きます」



さらにカチューシャをつける子どもたちも。



（山岡記者）「きょうは何のカチューシャ？」



（子ども）「魔女！」



（子ども）「ワンちゃん！」



（山岡記者）「なんでつけてきたの？」



（子ども）「ハロウィーンだから！」



札幌市の狸小路商店街です。



毎年、個性的な装いの若者が集まります。



しかし、商店街では座り込みや路上での飲酒、ごみのポイ捨てなどが問題となっていて、ハロウィーンは家で楽しむように呼びかけています。

すすきのの新たなランドマーク・ココノススキノでは親子で楽しめるイベントが開かれました。



（母親）「どっちにつけたいとかあるの？」



（子ども）「これはここで、これはここ！」



カチューシャを作ることができるブースです。



好きな飾りを自分で選んだら、オリジナルの仮装グッズの出来上がり！



（子ども）「楽しかった！」



（山岡記者）「４つのなかで一番お気に入りなのは？」



（子ども）「ネコちゃん！」



（山岡記者）「どうして？」



（子ども）「かわいいから」



（母親）「親も楽しめました。子どもと一緒に」

さらにこちらはハロウィーンメイクを体験できるコーナー。



実際に記者も体験してみました！



何が描かれているのでしょうか？



（山岡記者）「すご～い！かわいい！カボチャが顔に誕生しました！これはハロウィーン気分を味わうことができます！」



（ＭａｍａＬａｄｙ 明石奈々代表取締役）「思ったよりハロウィーンの仮装をしてくれる子どもたちが多くて。すごいかわいかったです。ハロウィーンが親子の楽しい思い出になったらいいなと思います」



子どもから大人まで盛り上がりを見せているハロウィーン。



ルールとマナーを守ってたくさんの思い出をつくりましょう。