ボートレース浜名湖では11月3日から6日間「静岡県知事杯争奪戦G1浜名湖賞開設72周年記念」を開催する。同レースは2021年11月15日の68周年記念で優勝している静岡支部の板橋侑我（29）が31日、PRのため静岡支局を来訪し、4年ぶりの優勝へ意気込みを語った。

今年は優勝こそないが「ボートが楽しい。順調にきているし、地力がついてきている」と好調の様子。F2のハンデを抱えてのレースだった昨年と違い、今回は「全能力を発揮できるし、気合が入っている」と、地の利も生かせる本番を心待ちにした。静岡支部の総大将とも言うべき服部幸男（54）のモットー“誠実に生きる”に感銘し、自身もボートに真摯（しんし）に向き合う10年目。「今の目標は来年のSGオールスターに出ること。そのためにも地元で活躍して名前を売っていきたい」と決意を口にした。

静岡支部からは52人中8人が出場。目玉は初日および2日目の第12レースのダブルドリーム戦で、2日目には地元の菊地孝平（47）が8カ月ぶりにG1戦線に復帰する。場内イベントも盛りだくさん。昭和100年目とあって、8日には昭和にアイドルとして人気を博した浅香唯のミニライブも行われる。