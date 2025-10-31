読売テレビ・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」が３１日放送され、高市早苗首相のトランプ大統領との日米会談や、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議出席などの外交について特集された。この日、中国・習近平国家主席と会談するとのニュースも報じられた。

ＭＣの宮根誠司が「外交でガラッと風が変わって。一瞬で変わって」などと話すと、元衆院議員の杉村太蔵氏は「高市さん、こんな見事な外交されるんだな、とビックリしました。ホント素晴らしいと思います。日中首脳会談実現、大きいじゃないかなーと思います」と高市新首相の外交力を絶賛した。

番組では、高市首相が横須賀基地でトランプ大統領の横で右腕を突き上げたパフォーマンスも話題に。杉村氏は「歴代総理と違うのがね、手を、こうやって真っ直ぐ上げるでしょ？あれがね！こうやってやる、あんまりそういう方、いなかった。肩、上がらないでしょ」と高市総理が横須賀基地へトランプ大統領とともに行った際に、右手を真っ直ぐに突き上げ、軽く飛び跳ねたシーンに触れた。

田崎氏は「あそこで年を取った総理なら立ち尽くすだけだろうと思います。ああいう具合にパフォーマンスはできないと思います」と話すなど、スタジオは盛り上がっていた。