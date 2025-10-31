『仮面ライダーゼッツ』「DXイナズマブラスター」11月29日発売
バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXイナズマブラスター」(6,380円)を11月29日に発売する。
11月29日発売「DXイナズマブラスター」(6,380円)
「DXイナズマブラスター」は、仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマが使用する武器アイテム。ライダーカプセムをセットしレバーを操作することでカプセムが超回転し、さらにブレイカムゼッツァーと合体しグレートソードモードに変形する。
仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマのパワーアップ変身に使用する「プラズマカプセム」も付属する。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
