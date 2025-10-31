LG、ゲーミングモニター「UltraGear OLED」シリーズで『FF14 黄金のレガシー』推奨モデル認定を取得
LG エレクトロニクス・ジャパンは10月31日、同社が展開するゲーミングモニターー「LG UltraGear OLED」シリーズの3製品で、『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』推奨認定を取得したと明らかにした。
LG、ゲーミングモニター「UltraGear OLED」シリーズで『FF14 黄金のレガシー』推奨モデル認定を取得
認定を受けたのは26.5インチWQHD（2560×1440）解像度の「27GX700A-B」と、31.5インチ4K解像度の「32GX870A-B」、44.5 インチで5K2K（5120×2160）解像度の「45GX950A-B」の3製品。いずれも有機ELパネルを採用する製品で、高い画面表示を行える。これによって『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』での動きの激しい場面や明暗差の大きな場面を、より快適に楽しめる。
LG、ゲーミングモニター「UltraGear OLED」シリーズで『FF14 黄金のレガシー』推奨モデル認定を取得
認定を受けたのは26.5インチWQHD（2560×1440）解像度の「27GX700A-B」と、31.5インチ4K解像度の「32GX870A-B」、44.5 インチで5K2K（5120×2160）解像度の「45GX950A-B」の3製品。いずれも有機ELパネルを採用する製品で、高い画面表示を行える。これによって『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』での動きの激しい場面や明暗差の大きな場面を、より快適に楽しめる。