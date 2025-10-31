吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす1日からの天気のポイントです。

小野：

あす1日・土曜日は、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。3連休は雨です。降り方が強くなる可能性があります。



1日朝9時の予想天気図です。

小野：

低気圧は、発達しながら北上するでしょう。石川県内は、風が強めに吹く見込みです。そして、いつも天気図に表わしている上空の寒気よりも…

さらに高い所にある寒気が、3日・月曜日にかけて通過します。この時期にしては強い寒気です。石川県内は、大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や激しい突風などに注意してください。



雨と風の予想です。

小野：

雨が降ったり止んだりの天気でしょう。このコンピューターの予想では、あさって2日にかけて風の強い状態が続くでしょう。そして、2日も石川県内は雨が降りやすいでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

3日・月曜日の後半から、雨と風は少しずつ落ち着くでしょう。3日の金沢の最高気温13度は、平年では12月1日ごろの最高気温です。3連休明けは晴れて、気温も平年に近い状態に戻るでしょう。



吉道：

天気の変化に気を付けたいですね。