タイミー、地方中小企業におけるスポットワーク利用の調査結果を公開 - 約9割が継続意向
タイミーは10月29日、「地方中小企業におけるスポットワーク利用実態調査」を公開した。調査期間は、10月22日〜2025年10月27日で、従業員数が1,000人未満の「タイミー」を活用する事業者135社を対象に行われた。
まず、スポットワークの導入を検討する前の段階におけるスポットワークへの関心度について質問したところ、65.9%が興味があったと回答した。
また、スポットワークの導入を決めた理由として、一番多かったのは「他の求人媒体を活用していたが期待する効果がなく、新たな手段としてスポットワークを試してみたいと思ったから」(34.8%)。次いで「サービス利用料が成果報酬型のため、トライアル利用がしやすかったため。」(21.5%)、「口コミや導入事例を知り、自社の課題感を解決する手段として利用できそうだと思ったから」(20.0%)という回答となった。
今後もスポットワークを継続して活用したいと回答した企業は88.9%。理由としては「人手確保に有効な手段だと思った」が挙げられた。
まず、スポットワークの導入を検討する前の段階におけるスポットワークへの関心度について質問したところ、65.9%が興味があったと回答した。
また、スポットワークの導入を決めた理由として、一番多かったのは「他の求人媒体を活用していたが期待する効果がなく、新たな手段としてスポットワークを試してみたいと思ったから」(34.8%)。次いで「サービス利用料が成果報酬型のため、トライアル利用がしやすかったため。」(21.5%)、「口コミや導入事例を知り、自社の課題感を解決する手段として利用できそうだと思ったから」(20.0%)という回答となった。
今後もスポットワークを継続して活用したいと回答した企業は88.9%。理由としては「人手確保に有効な手段だと思った」が挙げられた。