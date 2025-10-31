フジ、10月単月のCM取引社数が前年比7割に回復 9月から81社増加
フジテレビは31日、10月27日時点のCMの再開状況を公表。10月単月で、取引者数は、前年比7割まで回復した。
フジテレビ本社＝東京・台場
タイム・スポットCMの取引社数は4〜10月の累計で539社。875社だった前年同期に比べ約62.9％という水準だ。
一方、10月単月で見ると取引社数は338社に。480社だった前年同月に比べて約70.4％となった。9月単月では257社(前年比約58％)だったが、ここから81社増加している。
10月改編のタイミングで、CM出稿を再開する企業の動きが加速しており、同局では「引き続き、全ての広告主の皆様が安心してご出稿頂けるよう努めてまいります」としている。
