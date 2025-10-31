秋田朝日放送

東成瀬村田子内で男女４人が相次いでクマに襲われ１人が亡くなってから、31日で１週間です。事故を受け村では、子どもたちが屋外での活動や遊びが制限されるなど影響が出ています。

２４日午前「クマに襲われている人がいる」と１１９番通報がありました。悲鳴を聞き近くに住む佐々木喜行さんと母親が駆けつけると、人が倒れていて近くにはクマが立っていました。母親は自宅に戻りこの状況を聞いた父親も現場に駆けつけましたが、その後４人が倒れた状態で見つかりました。佐々木さんは顔などに傷を負い搬送先の病院で死亡しました。佐々木さんの父親と、畑作業をしていた７０代の夫婦も頭などに大けがをしました。およそ２時間後に、現場付近では体長約１.２mのメスのクマが捕獲されました。

現場からおよそ５５０ｍのところには保育園や小学校があります。１週間が経った今、休み時間の校庭に児童の姿はありません。また地区の国道沿いには村内外の人が水を汲みに訪れる蛭川清水があります。村は近くにスギ林が広がるこの場所に試験的に電気柵の設置を検討していて、効果があれば設置場所を増やす予定です。