¡¡¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¡Ê£±£±·î£±Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤¬£³£±Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Çð¤Ï£²£°£±£³Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢£±£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤«¤éº£µ¨¤Î¼ç¾¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿£Ä£Æ¸¤»ôÃÒÌé¤Ï¡Öº£¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ò¸«¤Æ¤â°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ø¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òºî¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤«¤ß¤È¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸¤»ô¤Ïºòµ¨¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ£²£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï¿·ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢£±£±»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿£Ä£Æ¸Å²ìÂÀÍÛ¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤ê¡¢¸Å²ì¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¤»ô¤Ï²áµî¤Ë¼¯Åç¡Ê£±£¸Ç¯¡Ë¤È±ºÏÂ¡Ê£²£²Ç¯¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì£Á£Ã£Ì¤òÀ©ÇÆ¡£Î¾·è¾¡¤È¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÍ¥¾¡¤òÌ£¤ï¤¦°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¡¢¤¢¤Þ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½ÐÍè¤ë¤Î¤¬¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¶¯¤µ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¡¦¿ù²¬ÂçÚö¡Ê¾ÅÆîºßÀÒ»þ¤Î£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤Ç·è¾¡ÃÆ¡££Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¡Ë¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢Áá¤¯ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£ÀèÀ©ÅÀ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Àª¤¤¤è¤¯Æþ¤ê¤¿¤¤¡£·è¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬É¬¤ºµ¯¤³¤ë¤·¡¢²¿¤È¤Ê¤¯ÂÎ¤¬½Å¤¤¤È¤«¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÊÌ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×