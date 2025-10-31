finalの寝フォン完全ワイヤレス「ZE500 for ASMR」が20％ OFF。AmazonスマイルSALE
Amazon「スマイルSALE」が11月4日23時59分まで実施中。final製品がセール対象となっており、編集部で10月31日16時45分に確認したところ、ASMR向け完全ワイヤレスイヤフォン「ZE500 for ASMR」が通常9,840円のところ20％ OFFの7,630円、ゲーミングイヤフォン「VR3000 for Gaming」が通常8,980円のところ15％ OFFの7,633円で販売されている。
また、ゲーミング完全ワイヤレスイヤフォン「VR3000 Wireless」が通常15,800円のところ19％ OFFの12,800円、ゲーミングワイヤレスヘッドフォン「VR3000 EX for Gaming」が通常19,800円のところ15％ OFFの168,300円となっているほか、agの完全ワイヤレスイヤフォン「COTSUBU MK2」も通常5,980円のところ4,980円で販売されている。
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください