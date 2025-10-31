&TEAM、韓国で初のポップストアを開催 メンバーも訪問
韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした9人組グローバルグループ・&TEAMが30日、韓国・ソウル市城東区聖水洞エリアで開催中のポップアップストア『&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life' POP-UP』を訪問した。
【写真】おなじみのポーズ！巨大ビジュアル前で写真を撮る&TEAM
ポップアップストアを訪れたのは、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、MAKI。&TEAMメンバーのオリジナルフレームで撮影ができるPhotoismで撮影したり、ショッピングバッグを持って買い物を楽しんだり、リスニングゾーンで作品の音楽を聞いたりしながら、アルバムのコンセプトを存分に表現した空間を回って楽しんだ。店内の壁には自身のサインとLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）へのメッセージを残した。
本作の巨大ビジュアルが出迎えるポップアップストアは、収録曲を聴くだけでなく、視覚的・体験的な要素を通して、&TEAMの魅力をより深く感じることができる空間となっている。フォトブース、グッズのほか、オオカミの背骨をイメージしたオブジェや、オオカミ出没サインなど、&TEAMのアイデンティティであるWolf DNAを存分に堪能できる。さらに、過去作のジャケット写真も展示され、&TEAMの歴史も感じられる。11月4日まで開催している。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSら世界的アーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのレーベル「YX LABELS」に所属している。
28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、韓国デビュー。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれている。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の全6曲が収録されている。
&TEAMは、きょう31日放送のKBS2の音楽番組『ミュージックバンク』への出演を皮切りに本格的な韓国活動に拍車をかけていく予定。
