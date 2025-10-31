¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡11·î3Æü³«Ëë¡¡G1ÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡Û²Ï¹çÍ¤¼ù¡¡GP½Ð¾ì¤ØÍ¥¾¡¤¢¤ë¤Î¤ß¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¤¤¤¡×
¡¡11·î3¡Á8Æü¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀÅ²¬¸©ÃÎ»öÇÕÁèÃ¥ÀïG1ÉÍÌ¾¸Ð¾Þ³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²Ï¹çÍ¤¼ù¡Ê38¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬7·î27Æü¤ÎSG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÆÁ»³¡Ë¡¢8·î5Æü¤ÎG1»°¹ñ72¼þÇ¯µÇ°¡¢9·î18Æü¤ÎG1ÌÄÌç72¼þÇ¯µÇ°¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï22°Ì¡£Âç²ñ¸å¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°µÙ¤ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¡£Í¥¾¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£¾¡Éé¤Î¸°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¼¡Âè¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï½Ð¾ìÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ö¥ì¥È¥í¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£8Æü¤Ë¤Ï¡È¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ÍÅ·²¦¡ÉÀõ¹áÍ£¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤®¤ä¥á¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò100¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Áí·×950¿Í¤Ë1Ëü±ß¤Ê¤É¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï70²¯±ß¡£