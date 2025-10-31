「ねずみの初恋」原作カラーイラストや作中カットを使用した新作グッズが発売決定！
販売期間：10月31日～（通販） 12月13日～（店舗）
缶バッジ（全8種）※ブラインド商品
【通販】
【店舗】
【店頭受取予約】
株式会社A3はマンガ「ねずみの初恋」のグッズを10月31日より「eeo Store online」にて通販で、12月13日よりeeo Store 池袋本店にて店頭で販売する。
「ねずみの初恋」は大瀬戸陸氏が描く淡く儚い恋模様と心に響くストーリーが魅力の、「週刊ヤングマガジン」で連載中のマンガ作品。今回販売されるグッズには、缶バッチやアクリルカードなど、本作の原作カラーイラストや作中カットを使用した商品が多数ラインナップされている。
また、通販も対象とした購入特典のプレゼントキャンペーンも実施。「ねずみの初恋」の新商品のみを1会計2,200円お買い上げごとに、全2種の特典ポストカードをランダムで1枚もらえる。
「ねずみの初恋」新作グッズの通販ページ 【購入特典：限定ポストカード】
新作グッズ詳細
グッズラインナップ
・缶バッジ（全8種）※ブラインド商品
・アクリルカード（全8種）※ブラインド商品
・アクリルスタンドプレート（全3種）
・REPLICA GENGA 3枚セット（全1種）
・アクリルスタンド（全5種）
販売情報
【通販】
販売開始日：10月31日～
販売場所：通販サイト「eeo Store online」
【店舗】
販売開始日：12月13日～
販売場所：eeo Store 池袋本店
※同期間中も通販でのお取り扱いあり。
【店頭受取予約】
受付期間：10月31日～11月6日
受付場所：通販サイト「eeo Store online」
※予約商品をeeo Store 池袋本店にて、発売日（12月13日）以降お好きなタイミングで受取り可能。
(C)大瀬戸 陸／講談社