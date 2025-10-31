「鳥貴族」初の福袋が登場！トートやブランケット、ギフト券など入ったお得な「トリキの福袋」は3万セット限定。

居酒屋チェーン「鳥貴族」では、2025年11月1日から12月12日まで、「トリキの福袋」を3万セット限定で販売します。

グッズ5点と公式アプリギフト券3000円分入り

創業40周年の感謝を込め、鳥貴族初というお得な福袋を発売します。ここでしか手に入らないオリジナルの鳥貴族グッズ5点に、鳥貴族公式アプリギフト券3000円分がセットになっています。

■セット内容

・おでかけトリッキートート

シンプルな柄で、外側にポケットを備えるなど普段使いにも最適です。サイズは高さ約380×幅340×マチ90mm。

・ぬくぬく鳥貴族ブランケット

鳥貴族の定番メニューをプリントしたデザイン。サイズは縦約700×横1000mmと、ひざ掛けにちょうど良いサイズ感です。

・トリッキーのジャカードタオル

トリッキーの絵がプリントされた、吸収性にすぐれたジャカードタオルです。サイズは縦約250×横250mm。

・トリッキーコルクコースター

トリッキーの顔をあしらったコルク製コースター。自宅や職場でも使える3枚入りです。サイズは縦約85×横93mm。

・鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ

スケッチブックのマルマンとコラボレーションした、シンプルなデザインのメモ帳。持ち歩きやすいA6サイズで、縦約132×横100×厚さ10mmです。

・鳥貴族公式アプリギフト券3000円分（1000円×3枚）

会計ごとに1人1枚まで使えます。グループで複数枚使う場合は「クエスト協力」が必要です。有効期限は6か月で、鳥貴族公式アプリで配布されるため、事前にアプリをダウンロードする必要があります。

販売時間は、11月1日各店舗のオープン時間から12月12日まで。ただし、なくなり次第終了します。

各店舗で申込チケットを販売し、26年1月中旬以降順次に発送予定。価格は3900円です。

休業のため、豊中店、土山駅前店、竹ノ塚店、新宿歌舞伎町店、淡路店、今津店では販売しません。

販売は1人1個までで、オンライン予約や取り置き、海外発送はできません。クーポン券や株主優待券などの割引は不可です。返品、購入キャンセルはできません。受け取りは購入者指定の配送先となります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部