Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで｢AmazonスマイルSALE ｣を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、片耳わずか8.7gという軽さと、医療級シリコーン＋形状記憶ワイヤーによるフィット感が特長の、 UGREEN（ユーグリーン）の最新ワイヤレスイヤホン「HiTune S7」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【2025最新!オープンイヤー イヤホン】UGREEN HiTune S7 Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホン【 18mmチタニウム製ドライバー / 合計28時間再生 / 4マイクノイキャン技術 / IPX5防水】Hi-Fi音質 DNNノイキャン 2台デバイス同時接続 APPカスタム操作 急速充電対応 IMAX級低音体験 音漏れ抑制 耳を塞がない ブラック 3,594円 （40%オフ）

IMAX級のサウンドを耳元で体感！ UGREEN「HiTune S7」がAmazonスマイルSALEで40％オフ！

UGREEN（ユーグリーン）の最新ワイヤレスイヤホン「HiTune S7」は、IMAX級のサラウンド低音を実現したオープンイヤー型モデル。AmazonのスマイルSALEで、現在40％オフの特価中です！

搭載された11mm×18mmのPU＋チタンコーティング振動板ユニットは、従来より210％拡大した振動面積を誇り、深みのある低音と臨場感あふれる音場を再現。Bluetooth 6.0チップによる安定した接続と低遅延化で、動画やゲームの音ズレを抑制し、指向性伝導技術により音漏れも最小限に抑え、没入感の高いリスニング体験を提供します。

加えて、最大28時間の連続再生と10分充電で約2時間再生できる急速充電機能も搭載。長時間の移動や出張でも安心して使えます。

オープンイヤー型で「無重力」のような快適さ、アプリ連携も進化していますよ！

「HiTune S7」は、片耳わずか8.7gという軽さと、医療級シリコーン＋形状記憶ワイヤーによるフィット感が特長です。オープンイヤー型ならではの開放感があり、長時間の装着でも耳が蒸れにくく、まるで「無重力」のような快適さを体感できます。

専用アプリ「UGREEN HiTune」では、8種類のプリセットEQや2つのカスタムモードを自由に切り替え可能。空間オーディオの設定やバッテリー残量の確認、イヤホン探しまでアプリで完結します。タッチ操作も直感的で、運動中でも快適にコントロール可能。24ヶ月のメーカー保証付きなのも安心ですよね。

なお、上記の表示価格は2025年10月31日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

Source:｢AmazonスマイルSALE｣