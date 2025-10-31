¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½10ÈÖ¤¬¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¡ÈÁûÆ°¡É¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥ß¥é¥ó¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æü´Ú2002¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¥ê¥Ð¥¦¥É»á¤¬¡¢Æ±ÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬Æ±»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤¬³«ºÅ¡£»î¹ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢2¡Ý1¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎËÜ¶Ú¤«¤é¤Ï°ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¹ÔÆ°¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢72Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ã¤¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÍ¤À¤Ã¤Æ¡©ËÍ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢¸òÂå¥Ü¡¼¥É¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö7¡×¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âËÍ¤À¡£¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÈÇ¡ØDAZN¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Ê@vinijr¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¼Õºá¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¡È½ÉÅ¨¡É¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤Ï10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥¦¥É»á¤¬¡¢Êì¹ñ¤Î¡È¸åÇÚ¡É¤¬¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥ê¥Ð¥¦¥É»á¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÈà¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´²ÍÆ¤µ¤âÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤ä¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Êª»ö¤ÎÊ¸Ì®¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤À¤«¤é¤À¡×¤È¤â¼çÄ¥¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï10»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ï3²ó¤Î¤ß¤È¡¢½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅÓÃæ¸òÂå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥É»á¤Ï¸µÁª¼ê¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¥¯¥é¥Ö¤Îºâ»º¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Î¤Ï¤º¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤ò7»î¹ç¤âÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1ÅÀº¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤è¡×
¡¡Æ±»î¹ç¤Ç¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÂÖÅÙ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Î¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¸«±É¤¨¤¬°¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¥ê¥Ð¥¦¥É»á¡£¤³¤Î°Õ¸«¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤ÏÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2ÅÀÌÜ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¡¢Á°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ë¤ª¤±¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤òË«¤á¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥É»á¤Ï¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¡ÊX¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ë´ÆÆÄ¤¬°ì¹ï¤âÁá¤¯ÏÂ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢2¿Í¤ÏÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¡Íø¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼ã¼Ô¤À¤è¡£º£¸å¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ð¥¦¥É»á¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬FIFA¤Ë¤è¤Ã¤ÆËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¾Þ¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦FIFA¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎºÇ¿·¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬¹¥¤à¤È¹¥¤Þ¤¶¤ë¤È¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¸½ºß¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÏFIFA¤¬Ç§¤á¤ëÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ï²¿¤Îµ¿¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
