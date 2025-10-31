千鳥・大悟『酒のツマミ』終了で「鬼レンチャンだけは」ファンが憂うフジとの関係…レギュラー4本の人気者の“覚悟”

フジテレビは10月31日、お笑いコンビ・千鳥の大悟がMCを務める同局系の番組『酒のツマミになる話』を、年内で終了すると発表した。

番組はもともと2021年に『人志松本の酒のツマミになる話』としてスタート。ダウンタウン・松本人志の芸能活動休止にともない、2024年2月からは大悟がMCとして出演し、相方のノブもゲスト席のサブ役として出演していた。

突然の打ち切りについて、経緯をスポーツ紙記者が解説する。

「10月24日に放送予定だった番組の内容が、急きょ、差し替えとなり、大悟さんが激怒したと伝えられています。この回ではハロウィンにちなみ、大悟さんが金髪姿の松本人志さんのコスプレを披露するものでした。収録を終え、予告もされていたものの、フジテレビの上層部が難色を示したのです。大悟さんは、松本さん不在の席を守ってきた思いがあるため、松本さんのコスプレがNGとなれば、激怒するのは当然です。フジテレビは、差し替え決定に至る過程で『社内における連携に不十分な点があった』としていますから、局の対応に落ち度があったということです」

今回のトラブルは、突き詰めれば大悟とフジテレビの問題ということになる。そのためXでは、ほかの番組への影響を指摘する声があがった。

《華大千鳥の終了と、すぽると降板は、ありそうですね…。大悟さんも、そのへんは覚悟の上だと思います。…ただ、鬼レンチャンだけは絶対に終わってほしくないです》

《大悟、マジで鬼レンチャンだけは終わらせないで》

千鳥は現在、フジテレビ系で4つのレギュラー番組を持っている。

「『酒のツマミになる話』のほか、スポーツ番組の『すぽると!』では『キャプテン』という立場を務め、カラオケなどのチャレンジのクリアを予想するゲームバラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』という冠番組もあります。系列である関西テレビ制作の『火曜は全力!華大さんと千鳥くん』も全国ネットされています。今後の展開次第では、大悟さんがすべてのレギュラー番組を降板する可能性もあります」（放送作家）

なかでも日曜夜に放送され、とくにファンが多い『鬼レンチャン』の今後を憂慮する声が多い。

「『鬼レンチャン』は2020年に特番としてスタートし、好評を受け2025年4月よりレギュラー化されました。2023年には『FNS27時間テレビ 鬼笑い祭』として『27時間テレビ』のコンセプトにもなり、これ以降も年に1度の音楽特番『FNS鬼レンチャン歌謡祭』が放送されています。フジにとっても人気コンテンツのため、行く末を心配する声が局内で相次いでいます」（同前）

バラエティファンとしては、関係修復の行方は気になるところだろう。