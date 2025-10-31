Photo: まついただゆき

軽くて動きやすく、汚れにも強い。ナイロンパンツは夏の主役だ。でも、あの快適さを秋冬にも味わいたい--そんな思いで探していたら、理想の一本に出会った。 迷送香（マンネンロウ）の「MW NYLON HARVEST TROUSERS Ver 2026」（税込17,600円）だ。

初見では読めないブランド「迷送香」の正体

Photo: まついただゆき

「迷送香」と書いて“マンネンロウ”。一度聞いたら忘れられないが、初見で正しく読める人はほとんどいないだろう。ブランド名の由来は、ローズマリーの和名「迷迭香」。もともとはガーデニングや畑仕事など、暮らしの延長線上にある外遊びのための服づくりからスタートした。

アウトドアセレクトショップを中心に人気を博し、いまや入荷しても即完売する注目ブランド。デザインコンセプトはワーク・ミリタリー・ファッションの要素をミックスしながら、街でも畑でも山でも使える現代の作業着をテーマに掲げている。 道具としてのリアルさと、日常着としての美しさ。その両立が迷送香らしさだ。

独特なディテールと収納力

Photo: まついただゆき

今回の「MW NYLON HARVEST TROUSERS Ver 2026」は、ブランドの定番パンツをベースにアップデートしたモデル。まず目を引くのは、左側にずらしたウエストコード。あえてセンターを外すことで、コードを垂らしたときのバランスが整い、見た目にも計算された抜け感が生まれる。

ストッパーでワンタッチ調整でき、着脱もラク。しかもこのコード、引き抜けばロープとしても使えるという実用的なギミックつきだ。アウトドアや防災の現場感覚をデザインに落とし込んでいる。

Photo: まついただゆき

Photo: まついただゆき

収納力もかなりのもの。左側面にはスマホ専用ポケット、ヒップポケットの内部には袋布が備わっていて、取り出すとペットボトルもすっぽり入る収納力を発揮。見た目はすっきりなのに、実際は驚くほどの大容量。こうした細部のつくり込みに、現場から生まれたリアリティを感じる。

ナイロンだけど、キレイめにもいける

Photo: まついただゆき

ナイロンパンツというと、“軽い・涼しい・スポーティ”の三拍子が定番。でも、このモデルはそこに留まらない。やや肉厚でコットンタッチのナイロン素材を採用し、光沢を抑えているため、落ち着いた印象で街にも馴染む。スポーティすぎず、むしろ上品。

Photo: まついただゆき

また、裾がタブとスナップボタン仕様になっているのも嬉しいポイント。これによりシューズに合わせて裾のシルエットを変えられ、スニーカーにもレザーシューズにもフィットする。

一年を通して履ける“道具としてのパンツ”

Photo: まついただゆき

ガーデニングをルーツに持つブランドらしく、耐久性は折り紙付き。汚れや摩擦を気にせず履けて、洗濯機でガシガシ洗っても型くずれしない。ゆったりとしたシルエットで動きやすく、通気性と防風性のバランスも秀逸。春夏は涼しく、秋冬はタイツを合わせれば暖かい。つまり、これ一本で一年中、快適に過ごせるというわけだ。

Photo: まついただゆき

迷送香「MW NYLON HARVEST TROUSERS Ver 2026」は、アウトドアと日常の境界を軽々と越えるパンツ。道具としての機能性と、服としての佇まい。その両方を高い次元で両立している。

軽くて、動きやすくて、見た目もいい。そんな、ちょうどいい一本を探している人にこそ、おすすめしたいナイロンパンツだ。