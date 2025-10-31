100円ショップのダイソーが中国地方で初めて広島市の百貨店に店を構え、31日にオープンを迎えました。



■主婦（60代）

「びっくりしました。三越にまさかできると思わなくて。」



広島三越にオープンした100円ショップのダイソー。百貨店への進出は中国地方初で、他県での反響が大きかったことが出店の決め手です。人気のアウトドア用品など3万点以上が並びます。





■主婦（40代）「オープンなので品ぞろえがいいかなという期待と中々入るきっかけもないのでいいかなと思って来ました。」特に力を入れたのは、化粧品コーナーです。気軽に試すことができるよう鏡やテスターを設置。導入は全国2店舗目です。旬の商品を意識して展開したのが推し活コーナー。コンサート用にうちわなどをカスタマイズできます。■広島三越 営業統括部 栗栖史行マネージャー「広島三越にはなかなかお越しいただけなかった方、年代問わず身近に感じていただき、お越しいただければ。」一方、本通りでは大創産業の別ブランドが移転工事中です。■大創産業 渡邊有和 本部長「多くの方に寄りやすい本通りに移転しました。お気軽に立ち寄っていただければ。」このブランドでは、300円の商品を中心に、11月14日にオープンします。【2025年10月31日 放送】