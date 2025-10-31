「新たな指揮官を迎える決断」山口智監督が今季限りで退任。湘南が声明「多大なご尽力とクラブへの貢献に心より感謝」
湘南ベルマーレは10月31日、山口智監督が2025シーズン限りで退任することを発表した。
高知県出身の47歳は、現役引退後は古巣のガンバ大阪で指導者のキャリアをスタート。2021年に湘南のトップチームのコーチとして招聘され、同年９月に監督に昇格。以降、５シーズンにわたり、指揮を執ってきた。
就任５年目の今季は残留争いを戦うチームを思うように立て直せず、J１第35節・福岡戦に敗れて降格圏の18位以下が確定。J２降格を回避できなかった。
湘南の公式サイトでは、「クラブよりコメント」と題して、次のように発信した。
「山口監督には2021年９月の就任以来、４年以上にわたりチームの指揮を執っていただきました。
クラブがこれまで培ってきたアイデンティティに新たなサッカー文化を融合させ、選手を成長させながら勝利を目指すという、大変難しいミッションに果敢に挑戦し続けてくださいました。
在任期間中は強い責任感と揺るぎない献身をもってチームを導き、特に今シーズンは非常に厳しい状況が続く中でも山口監督は情熱を失うことなく、最後まで選手とともに立ち向かってくださいました。
これまでの多大なご尽力とクラブへの貢献に、心より感謝申し上げます。クラブとしては、これからも成長を続けるため、新たな指揮官を迎える決断をいたしました。
山口監督のこれまでの歩みに敬意を表するとともに、今後のご活躍をクラブ一同、心よりお祈り申し上げます。
今シーズン残り３試合におきましても、皆さまへ一つでも多くの勝利を届けるため、クラブ一丸、全力を尽くす所存でございます。引き続きご声援を賜りますようお願い申し上げます」
なお、山口監督のコメントに関しては、2025シーズン終了後に改めて掲載される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
