Travis Japan、ニューアルバム『’s travelers』初回T盤特典ディスクのティザー公開
Travis Japanが12月3日にニューアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）をリリース。このたび本作の初回T盤の特典ディスクのティザーが公開された。
■バラエティコンテンツの「トラジャ BBQ in LA」も
特典ディスクにはアルバムのリードトラック「Disco Baby」のMVに加え、MVのメイキング、米・ロサンゼルスで撮影されたダンスビデオ「Disco Baby -Dance in LA-」、バラエティコンテンツ「トラジャ BBQ in LA」が収録。
さらに、T盤だけのオリジナル絵柄となる、ブックレットとステッカーシートとトレカ7種セットも封入される。
その他、アルバム詳細は特設サイトで。
■リリース情報
2025.10.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Disco Baby」
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『’s travelers』
■関連リンク
Travis Japan 3rdアルバム特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/60
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/