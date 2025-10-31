Travis Japan、ニューアルバム『’s travelers』初回T盤特典ディスクのティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanが12月3日にニューアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）をリリース。このたび本作の初回T盤の特典ディスクのティザーが公開された。

■バラエティコンテンツの「トラジャ BBQ in LA」も

特典ディスクにはアルバムのリードトラック「Disco Baby」のMVに加え、MVのメイキング、米・ロサンゼルスで撮影されたダンスビデオ「Disco Baby -Dance in LA-」、バラエティコンテンツ「トラジャ BBQ in LA」が収録。

さらに、T盤だけのオリジナル絵柄となる、ブックレットとステッカーシートとトレカ7種セットも封入される。

その他、アルバム詳細は特設サイトで。

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Disco Baby」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『’s travelers』

