これからの気象情報です。

11月1日(土)は激しい雨が降り、大雨となるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部を中心に広く強風注意報が発表されています。



◆11月1日(土)の天気

・上越地方

朝のうちは激しい雷雨になるところがあるでしょう。竜巻などの激しい突風やヒョウにも注意が必要です。

日中から夜にかけても、断続的に雨が降りそうです。



・中越地方

雨のピークは一旦11月1日(土)朝までで、大雨となるところがあるでしょう。

ただ、その後も強弱を繰り返しながら夜にかけて雨が降り続きそうです。



・長岡市と三条市周辺

午前中は土砂降りのところがあるでしょう。

午後も雨雲がかかるため、降り始めからの雨量が多くなって大雨となるところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

雨の一日で、とくに午前中はカミナリを伴って激しく降るところがあるでしょう。

また、風も強く横殴りの雨になるところもありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝晩を中心に雨の降り方が強まり、警報級の大雨となるところがあるでしょう。

また沿岸部では風が強く吹きつけそうです。



◆風と波

全県的に風が強まり、下越と佐渡では荒れた天気になるでしょう。

波の高さは、各海域とも1.5mのち2.5mの予想です。



◆週間予報

11月2日(日)も所々で雨の降り方が強まり、警報級の大雨になるところがあるでしょう。

11月3日(月)も雨の降りやすい状態が続いて、気温が急降下しそうです。

一方、11月4日(火)以降は晴れ間の出る日が多くなるでしょう。



◆11月1日(土)の北信越の天気

長野県は、晴れ間が広がるでしょう。

北陸3県は雨で、カミナリを伴って強く降るところがありそうです。



県内も、3連休は大雨になるところがありそうです。土砂災害などに注意・警戒をしてください。