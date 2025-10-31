　31日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の5万2440円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては28.66円高。出来高は1863枚となっている。

　TOPIX先物期近は3333.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.67ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52440　　　　　 -30　　　　1863
日経225mini 　　　　　　 52440　　　　　 -30　　　 38869
TOPIX先物 　　　　　　　3333.5　　　　　-0.5　　　　2780
JPX日経400先物　　　　　 30120　　　　　 -35　　　　 142
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　-3　　　　 109
東証REIT指数先物　　売買不成立

