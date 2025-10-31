日経225先物：31日19時＝30円安、5万2440円
31日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の5万2440円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては28.66円高。出来高は1863枚となっている。
TOPIX先物期近は3333.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52440 -30 1863
日経225mini 52440 -30 38869
TOPIX先物 3333.5 -0.5 2780
JPX日経400先物 30120 -35 142
グロース指数先物 705 -3 109
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3333.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52440 -30 1863
日経225mini 52440 -30 38869
TOPIX先物 3333.5 -0.5 2780
JPX日経400先物 30120 -35 142
グロース指数先物 705 -3 109
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース