米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）まで本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）3連戦を実施。客席には米ハリウッドスターやアスリートなど、数々の大物たちの姿があった。

延長18回、6時間39分の死闘となった27日（同28日）の第3戦、カナダ出身の超人気歌手、ジャスティン・ビーバーも球場で観戦。「BIEBER」の背ネームが入ったブルージェイズのユニフォームを纏ったジャスティン・ビーバーは、大谷の本塁打直後、親指を下に向けた「サムズダウン」のジェスチャーで不満を露わにしていた。

大谷翔平投手が「1番・DH兼投手」で先発出場した第4戦、球場に姿を現したのはヘンリー王子とメーガン妃の夫妻だった。メーガン妃は青いドジャースキャップを被り、隣で並んだヘンリー王子は笑顔を浮かべていた。

29日（同30日）の第5戦には、オーストラリア出身の世界的モデルのミランダ・カーが来場。2008年からは世界的な下着ブランド「ビクトリアズ・シークレット」の特別広告塔にあたる“エンジェル”の一員となり、一世を風靡した。

この3連戦では他にも、ハリウッド俳優のブラッド・ピット、レオナルド・ディカプリオ、ジャック・ブラック、クリス・パイン、ジェイソン・ベイトマン、アンディ・ガルシア、レイカーズのレブロン・ジェームズ、米ロックバンド「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」のベーシスト、フリーら豪華な顔ぶれが観戦に訪れていた。

ネット上のファンからは「えぇ………」「ワオきたんだ」「おおお？？？」「まじでレジェンドだ」「この写真からにじみ出るオーラが半端ない」「一緒にいるなんて予想外だよ」などと驚きの声が上がっていた。



