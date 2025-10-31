¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥ë¡¼¥¡¼ÅÔÎè²Ú¤¬½é¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡ÖËº¤ì¤¿¤¤¤±¤ÉÀäÂÐËº¤ì¤Ê¤¤¡×¥¤¡¼¥°¥ëÈ¯¿Ê¤«¤é66
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Èõ¸ýµ×»Ò¡¦»°É©ÅÅµ¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡Âè1Æü¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¡¡ºë¶Ì¸©¡¡ÉðÂ¢µÖGC¡á6690¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥ë¡¼¥¡¼ÅÔÎè²Ú¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¼«¿È½é¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¹¥¥¹¥³¥¢¤Ç²ó¤Ã¤¿ÅÔ¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ñ¥Ã¥È¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç»Ä¤ê37¥ä¡¼¥É¤«¤é58ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ç¥«¥Ã¥×¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼2¸ÄÊ¬¤Ç¥Ý¥ó¤È¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç³Ú¤Ç¤·¤¿¡×¡£²ñ¿´¤Î°ìÂÇ¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¡¢4ÈÖ¤Ç¤Ï12¥á¡¼¥È¥ë¤Î90ÅÙ°Ê¾å¶Ê¤¬¤ë²¼¤ê¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£Æñ¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤Êý¸þ¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ã¥Á¤È¥é¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥³¥È¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¼«Ëý¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯48°Ì¡£50°Ì°ÊÆâ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÍèµ¨¥·¡¼¥É·÷Æâ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î°ÌÃÖ¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥ê¥³¡¼¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂæÏÑ¤Î»î¹ç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬»ä¤Ë¤ÏÀ¨¤¯Ì¥ÎÏÅª¡×¡£º£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤È¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤Î·×40¿Í¤À¤±¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ëºÇ½ªÀï¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼ÇÕ¡Ê11·î27Æü³«Ëë¡¢µÜºê¡Ë¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯¾å°Ì40¿Í¤é¤¬»²Àï¤Ç¤¤ëÍèµ¨Âè2Àï¡¢ÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÊÍèÇ¯3·î¡¢ÂæÏÑ¡Ë½Ð¾ì¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤Ï¥Ä¥¢¡¼¼«¿È½é¡£¡Ö¡Ê½ç°Ì¤ò¡ËËº¤ì¤¿¤¤¤±¤ÉÀäÂÐËº¤ì¤Ê¤¤¡£ËþÂ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤È2Æü¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Ä¤ê36¥Û¡¼¥ë¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£