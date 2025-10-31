»°±ºÃÒÇî VS ²¬ÅÄ¼Ó²Â º£´ü½é¾¡ÍøÁèÃ¥Àï ÂÔË¾¤Î½é¥È¥Ã¥×¤Ï¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î31Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢º£´üÌ¤¾¡Íø¤ÎEARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÈKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£Ã¯¤â¤¬Íß¤·¤¤½é¾¡Íø¡¢2¿Í¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ï¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»°±º VS ²¬ÅÄ ½é¾¡ÍøÁèÃ¥Àï
¡¡º£´ü¤«¤é»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»°±º¤Ï¡¢6Àï¤·¤Æ0¡¦1¡¦1¡¦4¤ÈÏ¢ÂÐ¤â1²ó¤Î¤ß¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¢¥247.4¤Ç40¿ÍÃæ¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀèÆü¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎHIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½é¾¡Íø¡£»°±º¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½é¾¡Íø¤¬½Ð¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤¿¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢7ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ç¤â¤Þ¤ë¤Ç¹²¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦2Ãå¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÌ¤¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÄÀ¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¡£1¾¡¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ë³¦¤Ï°ìµ¤¤Ë³«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï2¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¥¹°è¡£9Àï¤·¤Æ¥È¥Ã¥×2²ó¡¢2Ãå4²ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¹3²ó¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ÏÎý¤Î¶¯¤µ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÀª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê°µ¾¡¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£
¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÃù¶â¤¬¤¤¤¤ë·Á¤Ç¡¢¥×¥é¥¹°è¤ò°Ý»ý¡£¤¿¤À¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷¿Ê·â¤À¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤ä¤Ï¤ê¸«Îô¤ê¤Ï¤¹¤ë¡£10·î¤ÏÀä¹¥Ä´¤ÎÂ¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÇòÄ»¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ëÈÖ¤À¡£
¡Ú10·î31ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í40°Ì¡¡¢¥247.4
KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í35°Ì¡¡¢¥115.4
½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í15°Ì¡¡¡Ü38.1
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í24°Ì¡¡¢¥12.2
¡Ú10·î30Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü309.8¡Ê30/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü276.0¡Ê30/120¡Ë
3°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü206.8¡Ê30/120¡Ë
4°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü24.8¡Ê32/120¡Ë
5°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü12.6¡Ê32/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü1.2¡Ê30/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥47.2¡Ê32/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥81.1¡Ê28/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥348.4¡Ê30/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥354.5¡Ê30/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
