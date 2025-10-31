高橋ひかる、美脚際立つガーリーミニスカ姿披露「眼が釘付け」「憧れ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/31】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が10月30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳女優「顔小さくてスタイル抜群」美脚際立つミニスカ姿
高橋は、落ち葉やリンゴなどの絵文字とともに、さまざまなコーディネートでの写真を投稿。ピンクのカーディガンにベージュのミニスカートというガーリーなスタイリングのショットでは、色白のスラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿には「全部素敵」「憧れる」「眼が釘付け」「綺麗」「何でも着こなしてさすが」「顔小さくてスタイル抜群」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳女優「顔小さくてスタイル抜群」美脚際立つミニスカ姿
◆高橋ひかる、美脚際立つミニスカ姿披露
高橋は、落ち葉やリンゴなどの絵文字とともに、さまざまなコーディネートでの写真を投稿。ピンクのカーディガンにベージュのミニスカートというガーリーなスタイリングのショットでは、色白のスラリとした美しい脚がのぞいている。
◆高橋ひかるの美脚ショットに反響
この投稿には「全部素敵」「憧れる」「眼が釘付け」「綺麗」「何でも着こなしてさすが」「顔小さくてスタイル抜群」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】