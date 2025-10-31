高橋ひかる（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/31】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が10月30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】24歳女優「顔小さくてスタイル抜群」美脚際立つミニスカ姿

◆高橋ひかる、美脚際立つミニスカ姿披露


高橋は、落ち葉やリンゴなどの絵文字とともに、さまざまなコーディネートでの写真を投稿。ピンクのカーディガンにベージュのミニスカートというガーリーなスタイリングのショットでは、色白のスラリとした美しい脚がのぞいている。

◆高橋ひかるの美脚ショットに反響


この投稿には「全部素敵」「憧れる」「眼が釘付け」「綺麗」「何でも着こなしてさすが」「顔小さくてスタイル抜群」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

