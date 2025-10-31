Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は、個人成績が偶然にも「0」に戻ったKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）。まさに仕切り直しとなったところで、トップを取れるか。

【映像】佐々木寿人、まさに「0」からの再出発

今シーズンから全10チーム・40選手となったMリーグ。レギュラーシーズンの4分の1を過ぎたところで、個人成績では上半分の20人がプラス。22位からがマイナス域で、その間に±0.0の佐々木がいる。チームは300ポイントを超える首位を快走。長くチームを引っ張ってきたエースとしても、再出発はトップで飾りたい。

他の3選手は全員、プラス域。EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）は、監督兼選手という重責ながら、のびのびとした麻雀が打てている。チームメイトで柱でもある勝又健志（連盟）が虫垂炎で入院。ここは亜樹と、その他の2選手でカバーし、勝又にゆっくり休養を与えたい。

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）は、例年同様にプラス域にいるが、チームは全体的に下降線。特に安定してポイントを稼いでいた仲林圭（協会）が不振で、今はその分を3人で補うしかない。ムードを高めるためにも、瑞原の活躍は必要不可欠だ。

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）は、8年目にして自身初となるレギュラーシーズンでの個人プラスに向けて、着実に試合をこなしている。チームは6位で、レギュラーシーズン突破のボーダーライン上。個人としてもチームとしてもまだ先は長いが、少しでも多くポイントを稼いで気分よく日々を過ごしたい。

【10月31日第1試合】

EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）個人11位 ＋80.1

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）個人21位 ±0.0

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）個人18位 ＋27.2

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人12位 ＋68.5

【10月30日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋309.8（30/120）

2位 EX風林火山 ＋276.0（30/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋206.8（30/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋24.8（32/120）

5位 BEAST X ＋12.6（32/120）

6位 TEAM雷電 ＋1.2（30/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲47.2（32/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲81.1（28/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲348.4（30/120）

10位 EARTH JETS ▲354.5（30/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

