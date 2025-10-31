「ミス立教」ファイナリスト、清造菫さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/10/31】「ミス立教コンテスト2025」エントリーNo.1の清造菫（せいぞう・すみれ）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美女揃い「ミス立教」ファイナリスト
学部／学年：観光学部4年
出身地：石川県
誕生日：5月25日
趣味：旅行、韓ドラ鑑賞
特技：ピアノ、旅行の計画を立てること
好きな食べ物：お肉、ラーメン
好きな言葉（座右の銘）：「やらない後悔よりやる後悔」です！！ 人生は一度きりしかないし、いつ何が起こるかわからないからこそ毎日を悔いのないように過ごしたいと思っています！ やりたいことや成し遂げたいことがあるなら、失敗を恐れずに、何でも挑戦していこうと心がけながら日々生きています。
最近ハマっていること：アルバイト！！
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
いままで人前に立つこと含め色んなことに挑戦してきたのですがあと1歩の所で結果が出せず、ずっと心残りでした。学生生活ラストに憧れの立教ミスコンで成果を出し自に繋げたいと思ったので応募しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
チャレンジ精神旺盛なところ！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
エレベーターを使わずに階段を使ったりするなど日常の小さな場面で体を動かすことを心がけています！
― 憧れの有名人はいますか？
楫真梨子さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は、いわゆる“器用貧乏”なタイプで、何をやってもある程度はそつなくこなせる反面、何か一つのことを突き詰めて大きな成果を出すという経験がなかなかできませんでした。新しいことに挑戦するたびに、「上には上がいる」という現実を思い知らされ、そのたびに悔しさや悲しさを感じ、何度も挫折を味わってきました。 それでも、「悲しんでいても何も変わらない」と自分に言い聞かせ、どんな経験も無駄ではなく、いつか必ず自分の糧になると信じて新しい挑戦へと気持ちを切り替えてきました。 少しずつでも前に進むことで悲しみを乗り越えてきたのだと思います！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
聡明で凛とした人になりたいです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、清造さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
正直に言うと、私はまだ自分の夢を叶えたとは胸を張って言える段階ではありません。 だからこそ、「これが正解」と言えるような秘訣は持っていません。 それでも、今までの経験の中で感じているのは、「自分の軸をぶらさず、粘り強く続けること」がとても大切だと思います。 自分を信じて一歩一歩積み重ねていくことで私自身も夢を叶えたいです！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年度も美女揃い「ミス立教」ファイナリスト
◆清造菫（せいぞう・すみれ）さんプロフィール
学部／学年：観光学部4年
出身地：石川県
誕生日：5月25日
趣味：旅行、韓ドラ鑑賞
特技：ピアノ、旅行の計画を立てること
好きな食べ物：お肉、ラーメン
好きな言葉（座右の銘）：「やらない後悔よりやる後悔」です！！ 人生は一度きりしかないし、いつ何が起こるかわからないからこそ毎日を悔いのないように過ごしたいと思っています！ やりたいことや成し遂げたいことがあるなら、失敗を恐れずに、何でも挑戦していこうと心がけながら日々生きています。
最近ハマっていること：アルバイト！！
◆「ミス立教コンテスト2025」No.1清造菫さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
いままで人前に立つこと含め色んなことに挑戦してきたのですがあと1歩の所で結果が出せず、ずっと心残りでした。学生生活ラストに憧れの立教ミスコンで成果を出し自に繋げたいと思ったので応募しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
チャレンジ精神旺盛なところ！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
エレベーターを使わずに階段を使ったりするなど日常の小さな場面で体を動かすことを心がけています！
― 憧れの有名人はいますか？
楫真梨子さん。
◆清造菫さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は、いわゆる“器用貧乏”なタイプで、何をやってもある程度はそつなくこなせる反面、何か一つのことを突き詰めて大きな成果を出すという経験がなかなかできませんでした。新しいことに挑戦するたびに、「上には上がいる」という現実を思い知らされ、そのたびに悔しさや悲しさを感じ、何度も挫折を味わってきました。 それでも、「悲しんでいても何も変わらない」と自分に言い聞かせ、どんな経験も無駄ではなく、いつか必ず自分の糧になると信じて新しい挑戦へと気持ちを切り替えてきました。 少しずつでも前に進むことで悲しみを乗り越えてきたのだと思います！
◆清造菫さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
聡明で凛とした人になりたいです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、清造さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
正直に言うと、私はまだ自分の夢を叶えたとは胸を張って言える段階ではありません。 だからこそ、「これが正解」と言えるような秘訣は持っていません。 それでも、今までの経験の中で感じているのは、「自分の軸をぶらさず、粘り強く続けること」がとても大切だと思います。 自分を信じて一歩一歩積み重ねていくことで私自身も夢を叶えたいです！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆ミス・ミスター立教コンテスト2025開催概要
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
【Not Sponsored 記事】