【&TEAM韓国デビュー】HYBE社屋ラッピング・南山タワー特別点灯・初ポップアップ…韓国での盛り上がりを現地取材
【モデルプレス＝2025/10/31】日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が10月28日に韓国デビュー。韓国現地ではそれを記念し、さまざまな企画が行われた。
【写真】&TEAMへのサプライズ発表の瞬間 “日本初の快挙”
HYBEが初めて手掛ける日本発グローバルグループとして2022年12月にデビューして以来、日本を中心にグローバルに活動を広げている&TEAM。この度、“Japan to Global”を実現するための新たな一歩として、&TEAM KR 1st mini Album「Back to Life」で韓国デビューを果たした。
ついに迎えたこの日を記念し、ソウル・龍山にあるHYBE社屋には期間限定で「&TEAM KR DEBUT」と彼等を象徴する“オオカミ”の爪痕モチーフの大きなラッピングが。南山タワーではデビュー日当日、&TEAMのグループ名や「Back to Life」という文字が浮かぶ特別点灯も行われた。
さらに10月28日から11月4日までソウル市城東区聖水洞エリアにて、韓国では初となるポップアップも開催。収録曲を聴くだけでなく、視覚的・体験的な要素を通して、&TEAMの魅力をより深く感じることができる空間となっており、オオカミの背骨をイメージしたリスニングゾーンや、オオカミの爪痕が描かれた標識が展示されるなど、&TEAMのアイデンティティであるWolf DNAを存分に堪能できる。
30日には、メンバーのFUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、MAKIがポップアップを訪れ、&TEAMメンバーのオリジナルフレームで撮影ができるPhotoismで撮影したり、ショッピングバッグを持って買い物をしたり、リスニングゾーンで作品の音楽を聞いたりしながら、アルバムのコンセプトを存分に表現した空間を楽しんだ。また店内の壁には自身のサインとファンへのメッセージを残していた。
&TEAM KR 1st mini Album「Back to Life」は発売初日に総出荷110万を超えミリオンを達成。これにより&TEAMは、日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成するという日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆&TEAM、HYBE社屋に“爪痕”刻まれる
◆&TEAM、韓国で初のポップアップ
◆&TEAM、韓国デビュー初日にミリオン達成
