声優・駒田航、“Dハロ”での「リメンバー・ミー」仮装にファン感動「映画の世界そのまま」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2025/10/31】声優の駒田航が10月30日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの仮装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気声優「再現度高すぎ」ディズニー人気作コスプレ
駒田は「Trick or Treat 〜Ernesto de la Cruz〜エルネスト・デラクルス」とつづり、映画「リメンバー・ミー」に登場するエルネスト・デラクルスの仮装姿を投稿。白を基調とした衣装に大きなソンブレロハットを合わせたメキシコの伝統的なマリアッチスタイルで、ハットに手を添えて華やかにポーズを決めた様子を披露している。
この投稿には「再現度高すぎる」「映画の世界そのまま」「スタイルレベチ」「似合いすぎてびっくり」「ディズニー愛が伝わる」「本当にかっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆駒田航、ディズニーランドでの仮装を披露
◆駒田航の投稿に反響
