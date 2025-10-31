熊本県立大津高校サッカー部の部員だった男性が、いじめ被害を訴えた問題で、第三者委員会が「いじめ」と認定する調査結果を報告しました。

この問題は当時、サッカー部員の1年生だった男性が2022年1月、身に覚えのないことで、上級生から全裸で土下座をさせられたうえ、その様子をスマートフォンで撮影されたとして、被害を訴えたものです。

今日（10月31日）第三者委員会が校長に提出した報告書では、こうした上級生の行為を「いじめ」と認定し、「容姿に由来するあだ名をつける」などの「いじり」行為がサッカー部内で行われていたことも「いじめの遠因や原因になった可能性がある」と指摘しました。

学校や被害男性に調査結果の説明をした後、記者会見を開いた弁護士の原村憲司委員長は、学校の体制や対応が不十分だったとしたうえで、全校生徒の約3分の1をサッカー部員が占めていることを踏まえて、改善を求めました。

いじめ調査委員会 原村憲司 委員長（弁護士）「大津高校の男子サッカー部、そして高校自体が、いじめが起きやすい、いじめのリスクが高い集団である」

被害生徒側が会見

調査結果の報告を受け会見を開いた男性は、第三者委員会の調査対象が、問題が起きた行為に限られ、日常的な指導のあり方などに踏み込まなかったことに「納得がいかない部分もある」と強調しました。

元大津高校サッカー部の男性「学校の対応や指導者の対応などが調査に含まれなかったのが全然納得がいっていない」

学校側は問題発覚後、指導者を増やすなどの再発防止策を講じていますが、男性は「県教育委員会が人事異動を含めて見直さなければ意味がない」としています。

元大津高校サッカー部の男性「大津高校のOBの先生が一人別の高校に異動したら、別の高校から大津高校のOBがまた入ってくる。そういったところを変えていかないと」

この問題をめぐっては、上級生2人が強要の罪に問われている刑事裁判が続いています。

スポーツ強豪校ゆえに

大津高校のサッカー部は、200人を超える部員がいますが、全国大会に出られる選手は一部であるため、「悩みを抱えた生徒が、はけ口を求めて他の生徒をいじめることも容易に想像できる」と指摘しています。

報告書では、指導者が専門的な研修を継続的に受けることや、入試の前の段階で「最も高いレベルで練習できるのは部員の一部であること」など、ありのままの情報を伝えることなどを求めています。

