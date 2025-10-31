¡Úµð¿Í¡ÛµÈÂ¼Ä÷¾ÏÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¿·Àß¤Î£Ã£Â£Ï½¢Ç¤¡¡ËÜÉôÄ¹¸åÇ¤¤Ë¤Ï¿åÌîÍº¿Î»á¤¬½¢Ç¤¤Ø
¡¡µð¿Í¤Ï£³£±Æü¤Ë¼èÄùÌò²ñ¤Ç£±£±·î£±ÆüÉÕ¤ÎµåÃÄ¿Í»ö¤¬·èµÄ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£µÈÂ¼Ä÷¾ÏÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ê£¶£²¡Ë¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿£Ã£Â£Ï¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÂåÍý¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¡Ê£¶£°¡Ë¤¬ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¥¹¥«¥¦¥È¡¦¹ñºÝÃ´Åö¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈÂ¼£Ã£Â£Ï¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤ò¿Þ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¬³Ì¤òÇË¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¶¯²½¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤Ê¤É¡¢ÊÔÀ®ËÜÉô¤Î¥Á¡¼¥à±¿±ÄÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î°éÀ®¡¦ÍÜÀ®¤ÎÁíÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¿åÌî»á¤¬¹ñºÝÃ´Åö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÉôÌç¡Ê³°¹ñ¿Í¥¹¥«¥¦¥È¡Ë¤â¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¡¢¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê³ÍÆÀ¤Î¸¢¸Â¤Î°ìËÜ²½¤¬¼Â¸½¡£¤è¤êµ¡Æ°Åª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç»°Âô»°·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¹ñºÝÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¹âÌÚÊÔÀ®ÉûËÜÉôÄ¹¥×¥íÃ´Åö¤¬¥Õ¥¡¡¼¥àÅý³ç·óÊÔÀ®Ã´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£