¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡ÊÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ë¤Ï£³£±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç½°µÄ±¡¤Ë¡Ö°û¿©ÎÁÉÊ¤Ë·¸¤ë¾ÃÈñÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ÆÎí¤È¤¹¤ëÎ×»þÆÃÎã¤ÎÁÏÀßµÚ¤ÓµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°Æ¡×¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï½àÈ÷¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÍèÇ¯£±£°·î£±Æü¤«¤é£±Ç¯´Ö¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¥¼¥í¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Êª²Á¤ÎÆ°¸þ¤ä·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï£±Ç¯´Ö±äÄ¹¤Ç¤¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤¿µëÉÕ¤È½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤Ë¤è¤êÄãÃæ½êÆÀ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ë¡°ÆÄó½Ð¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÅÄ¤Ï¤ë¤ßÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ÎË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖºòÇ¯¤Î¿©ÉÊÃÍ¾å¤²ÉÊÌÜ¡¢£²ËüÅÀ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë£²ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£±·î¤ÏÃÍ¾å¤²¤¬Æß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÍèÇ¯¤Î£´·î¤«¤éµë¿©¤òÌµ½þ²½¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤Îµë¿©¤Î¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Ç£²£·£°±ß¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï£³£±£°±ß¤«¤é£´£°±ß¤ÈÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ÃÈñÀÇÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¡££±£°±ß¡¢£²£°±ßÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µë¿©¤ÎÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÂçÊÑ¤ÊÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Î©·û¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÆ±Ë¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ë»¿Æ±¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£