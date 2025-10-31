【2025秋】ドラマ化作品の原作コミック・小説をご紹介！【Amazon Kindle】
秋ドラマが今年も豊作！Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、今期ドラマ原作の品ぞろえも充実している。ドロドロとした愛憎渦巻く恋愛ドラマに、ほっこり楽しめる日常コメディも！本記事では、今期ドラマ一覧を紹介！作品によってはオトクに読めるものもあるので、秋の読書日和に、ぜひ原作も履修して作品により深く触れてみてはいかがだろうか。
25時、赤坂で
■ザ・ロイヤルファミリー
お前に一つだけ伝えておく。絶対に俺を裏切るな――。父を亡くし、空虚な心を持て余した税理士の栗須栄治はビギナーズラックで当てた馬券を縁に、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」のワンマン社長・山王耕造の秘書として働くことに。競馬に熱中し、〈ロイヤル〉の名を冠した馬の勝利を求める山王と共に有馬記念を目指し……。馬主とその家族の20年間を描く圧巻のエンターテインメント長編！
■じゃあ、あんたが作ってみろよ
社会人カップルの勝男と鮎美。
大学時代から続いた交際は6年目を迎えようとしていた。
同棲生活にも慣れ、そろそろ次の段階へ…と考えていた勝男だったが、そんな彼に訪れた、突然の転機とは……!?
慣れないながらに作る料理を通して、今までの「あたりまえ」を見つめなおす新時代の恋物語。
■コーチ
期待されながら伸び悩む若手刑事たちの元に、警視庁本部から送りこまれる謎の男、向井光太郎。捜査上の失態を悔やみ、男社会での自身の立場についても苦悩する女性刑事。取り調べ係を目指しながら、容疑者である有名俳優相手に苦戦する刑事、尾行が苦手な刑事。彼らそれぞれに的確なアドバイスを与えるその男は、警務部人事二課所属だった。経験を積み、本部の捜査一課所属となり出会った三人は、向井との関わりを語り合い、彼の知られざる過去を探り始める。彼の過去と三人が担当する女子大生殺害事件が交錯し、見えてきた思いも寄らぬ事実とは？
■新東京水上警察
東京湾を暴走する豪華客船、危機は目前。重厚でスリリング―面白さ、ハリウッド級の警察小説！「そこに、死体が沈んでいる」衝撃的な匿名通報が東京水上警察に届く。ガイシャの頭部には、進水式で使う斧が突き刺さっていた。通報発信元は、焼死体を乗せたまま航行する豪華客船セレナ・オリンピア号船内。絡み合う疑惑を乗せて母港に帰還する豪華客船に、熱血刑事・碇拓真が急行する！
■死ぬまでバズってろ!!
犯罪あり・恋愛あり・イケメン警察官あり…。 超令和的インターネット・サスペンス！
主人公が撮影した飲酒運転事故動画は一夜にして圧倒的バズに。偶然見つけたネット上の金脈を活かして底辺女子から這い上がれるのか？
■絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル
自分がBLマンガの世界の住人だと気づてしまった主人公(※巨乳好き)。
彼は迫りくるイケメン達を回避するため、
BLマンガを大量に読み漁り、恋愛に発展しそうなシチュエーションなどの知識を得た。
彼の身に着けた回避能力は今のところは無敵だが、そこは「BLの世界」…。
次から次へと新しいシチュエーションで「BLの世界」のLOVEフラグが主人公に襲いかかる――!!
■すべての恋が終わるとしても
140字で綴られる、恋の始まりと終わり――。（以下、本文『後悔しないように』引用）
「もっと早く告白しておけばよかった」幼なじみの彼は言った。慎重なところが魅力な彼だけれど、今回はその人柄が裏目に出てしまったらしい。「元気出して」「まあ大丈夫。お前は俺みたいに後悔するなよ」こんな時ですら私の心配だ。でも、私はそんな彼のことが――。「じゃあ、後悔しないように言うね」
■シャドウワーク
四日に一人、妻が夫に殺される。
DV（ドメスティック・バイオレンス）──声を上げられない被害者たちが、今日もどこかで心と体に瀕死の重傷を負っている。暴力夫から命がけで逃れ、風変わりなシェルターにたどり着いた紀子。
その家には、ある一つの「ルール」があった。
江戸川乱歩賞作家が「ドメスティック・バイオレンス」をテーマに描いた衝撃作。
■娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？
娘を陰湿なママ友いじめで“殺された”恨みをアラフィフの母親が晴らす──!!
怒りと絶望で母親が取った驚愕の復讐法とは？
30代のママ友が多い中、河合優奈は23歳という若さゆえに「頼りない」「何も知らない」と周りから見下されていた。
中でも夫が県議会議員の沙織はママ友グループのボス的存在で、特に優奈につらく当たってた。
自分の失態で沙織に借金をすることになったが夫にも唯一の肉親・母親にも相談できず優奈は次第に心身を病んでいって──？
■スクープのたまご
老舗出版社・千石社の入社２年目社員、信田日向子24歳。
体調を崩した同期社員のかわりに、急遽「週刊千石」編集部へ異動が決まる。
「絶対無理！」
怯える気持ちを押し隠し、未解決の殺人事件やアイドルのスキャンダル写真のたれ込みなど、ハードな取材に挑戦する日向子。
日向子は毀誉褒貶かまびすしい週刊誌の仕事に、自分なりの意義を見出していくことができるのか？
■推しの殺人
大阪で活動する三人組女性地下アイドル「ベイビー★スターライト」は、様々な問題を抱えて危機的な状況にあった。尊大な事務所社長、グループ内での人気格差、恋人から暴力を受けているセンター……そのような中で、“ベビスタ”はさらに大きな問題に見舞われる。メンバーのひとりが事務所で人を殺してしまったのだ。彼女の罪を隠蔽するため、三人は死体を山中に埋めることを決意して――。
■プロパガンダゲーム
「君たちには、この戦争を正しいと思わせてほしい。そのための手段は問わない」大手広告代理店「電央堂」の就職試験を勝ちあがった大学生８名。彼らに課された最終選考の課題は、宣伝によって仮想国家の国民を戦争に導けるかどうかを競うゲームだった。勝敗の行方やいかに、そしてこの最終選考の真の目的とは？――先の読めないゲーム展開と衝撃のラストが、宣伝広告の本質、ネット社会における民主主義とはなにかを読者に問いかける。アマゾン電子書籍の人気作を大幅改稿した完全版！
■君としたキスはいつまでも
東京在住男女のイロイロ人間模様…「38歳バツイチ独身女がティンダーをやってみた結果日記」で話題の松本千秋が描く素直になれない大人達のショートオムニバスコミック！
■推しが上司になりましてフルスロットル
舞台俳優の桐生斗真を推してきた瞳は、彼が引退したことで、推し事だけじゃなくお仕事でも抜け殻状態。
もはや推しのいない世界では死んだも同然…と思っていたら、斗真が会社にやってきて、しかも上司になるというフィクション超えて奇跡レベルの幸運が舞い込む。
推しに名を呼ばれ、推しに褒められ、推しと市場調査という名のデート（?）まで…!!
スペシャルレアイベント大量発生の毎日に、心臓が持たなすぎて思わず塩対応してしまう瞳を、なぜか斗真がかまい始めて…。
■御社の乱れ正します！2
仕事先に不倫をしている人物がいたら、どうしますか？ 当人たちの問題だから放っておけ？ でもその不倫の影響で、周囲が迷惑や損害を被ることになったら……。「もうイヤ！ 身勝手な不倫カップルなんて、誰かが別れさせてくれればいいのに！」そのご依頼、弊社『不倫別れさせ社』がお引き受けいたします！ クールな別れさせ担当者・玲の今回のターゲットは…!?
■ひらやすみ
生田ヒロト、29歳、フリーター。定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの？将来の不安も一切ない、お気楽な自由人です。そんな彼は、人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえさんから、タダで一戸建ての平屋を譲り受けることに。そして、山形から上京してきた18歳の従姉妹・なつみちゃんと2人暮らしを始めました。しかし、彼の周りには生きづらい“悩み”を抱えた人々が集まってきて…
■パパと親父のウチご飯
気丈夫な元カノから子供をあずけられた、整体師・千石。子供を引き取り妻と離婚した、漫画編集者・晴海。子育てに奮闘する2人は、郊外でのルームシェア生活を選択したが――。
■悪いのはあなたです
貯金残高８万円、フリーター彼氏と同棲中の派遣社員・リコ（29）。
突然のクビ宣告で崖っぷちに立たされた彼女は、帰り道にハイスぺイケメン・ツトムとぶつかってしまう。ツトムに押し切られる形で一緒に食事をとり、流されるままホテルへ。でも、彼の本性は不倫常習＆盗撮マニアの最低男だった――。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚。
■UNREAL-不条理雑貨店-
海岸沿いにある怪しげな雑貨店。その不思議な店では、人の「想い」を売っているという。店にひきつけられるようにやってきて雑貨を購入し、不思議な運命を辿る客たちを、店主は冷たい眼差しで見つめる――。片山愁が描く、デイドリーム・ファンタジー！
■PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞
「俺が夜遊びの仕方、教えてあげる」
服飾専門学校に通う千明にはある夢があった。それは千明の人生を変えたカリスマモデルのアイに、自分の作った服を着てランウェイを歩いてもらうこと。コンペで優勝するとその夢が叶うと知り意気込むが、共同制作の相手がモサくて超絶不器用な江永に決まり絶望する。そんなある夜、不良に絡まれた千明を助けてくれたのはあのアイだった。しかも彼から色気たっぷりに「夜遊びの仕方、教えてあげる」と迫られて…? “ミステリアスな推しモデル”と“自然体のほっとけない系男子”(実は同一人物)の間で揺れる、超絶ピュアボーイのドキドキ・ジレンマラブ!
■終活シェアハウス
東洋文化大学の学生である速水翔太は、自称料理研究家の奥村歌子さんを始めとした女性三人が住むシェアハウスのアルバイト秘書（なんでも屋）をしている。小学校入学から短大卒業まで同じ女子校に通った６８歳のオバサマ達からあれこれ押しつけられても辞めないのは、歌子さんの賄いが美味しすぎるからだ。そこに、新たな同居人・緑川恒子さんがやってきた。彼女は軽度認知障害で、帰り道が分からなくなることもしばしばある。さらに歌子さん所有のシェアハウスにも売却の危機が迫っていた……。
「私たち、まだまだ人生諦めませんから！」元気いっぱいのエンターテイメント小説！
■ワカコ酒 Season9
村崎ワカコ26歳。酒飲みの舌を持って生まれたがゆえに今宵も居場所を求めてさすらう女ひとり酒。あなたの隣にいるかもしれない、おひとり様仕様の呑兵衛ショート♪
■ふたりエスケープ
〆切に追われる漫画家の「後輩」は、どうにか心をパッと明るくしたい。
そんな時、「現実逃避のプロ」を自任する無職の「先輩」からアドバイスが…！
携帯を封印（物理）したり、意味もなく終点の駅まで行ったり、斜め上の贅沢をしてみたり…。
限界漫画家と、顔は良い無職。
ふたり暮らしな現実逃避コメディー！！
■できても、できなくても
「桃生翠さん…残念ですがあなたは不妊症です」――ブライダルチェックで発覚した不妊症が原因で同じ会社の彼氏から別れを告げられた翠。しかも早々に元彼が社内の別の女性とイチャイチャしているところを見てしまい、不妊症が原因で別れたことも社内中に広まって身の置き所がなく会社を辞めざるをえなくなってしまった。そんな心身ボロボロの時に出会った年下のイケメンと一夜を共にして…！？
■橘くん抱いてください！
「私と、せ、セックスしてほしいの…！」
OLをしているすみれは、今まで女性ばかりの環境で育ったため、男性が苦手。
そのため彼氏いない歴＝年齢に！
だけどそんなすみれも、一度は経験してみたいもの…、それがセックスだった！
男性が苦手なすみれにはとてもハードルが高いが、会社で唯一気兼ねなく話せる同僚・橘にその話をしてみると、彼はある条件を飲んでくれたら、セックスしてくれるということになり…？
■セラピーゲーム
超・ブラコンで、ゲイの湊は、バーで酔っ払いの男・静真と出会う。彼の甘やかすように触れてくる指先に絆され、ホテルで一夜を過ごすが、なんと、目覚めた静真は何も覚えていなかった！ 怒り狂った湊は、ノンケの静真を落としてみせると宣言し、ゲイ仲間と賭けをするが……!?
■タクミくんシリーズ −Drama−
あの「タクミくんシリーズ」を初めから、彼らの過ごした時間を追ってもう一度。
ごとうしのぶ先生の豪華書き下ろしを同時収録。
■修学旅行で仲良くないグループに入りました
平凡で温厚な性格の高校生・日置は、仲の良い友達がひとりもいないクラスになって落ち込み中。修学旅行の班決めでブルーになっていると、超クールなモテ男子・渡会がいる班になぜか強引に招かれてしまう。渡会に対して最初は緊張していた日置だけど、渡会は常にそばにいて気にかけてくれた。そうして徐々に打ち解けあううちに、渡会の執着心が見えてきて…？「俺と友達になってほしい」「早く俺を選んで」「…抱き締めてもいい？」修学旅行から始まる悶絶必至の美形×平凡BL♡
■２５時、赤坂で Season２
超人気俳優×新人俳優、同性愛ドラマ撮影中の恋。
新人俳優の白崎由岐（26）は、大学の先輩で超人気俳優の羽山麻水（28）と同性愛ドラマで共演することになった。ゲイ役の芝居感が掴めない白崎は、男に抱かれてみようとハッテン場へ。そこでなぜか羽山に捕まり、相手を買って出られる。“芝居のためのセフレ協力”。即物的に始まった関係だったが、精緻な美貌と圧倒的なオーラの羽山に甘く心ごと抱き込まれ、白崎は恋心を自覚した。しかしドラマ撮影は終わりに近づき―――。
※本ページで紹介する情報は、2025年10月31日14時現在のものです。
25時、赤坂で
■ザ・ロイヤルファミリー
お前に一つだけ伝えておく。絶対に俺を裏切るな――。父を亡くし、空虚な心を持て余した税理士の栗須栄治はビギナーズラックで当てた馬券を縁に、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」のワンマン社長・山王耕造の秘書として働くことに。競馬に熱中し、〈ロイヤル〉の名を冠した馬の勝利を求める山王と共に有馬記念を目指し……。馬主とその家族の20年間を描く圧巻のエンターテインメント長編！
■じゃあ、あんたが作ってみろよ
社会人カップルの勝男と鮎美。
大学時代から続いた交際は6年目を迎えようとしていた。
同棲生活にも慣れ、そろそろ次の段階へ…と考えていた勝男だったが、そんな彼に訪れた、突然の転機とは……!?
慣れないながらに作る料理を通して、今までの「あたりまえ」を見つめなおす新時代の恋物語。
■コーチ
期待されながら伸び悩む若手刑事たちの元に、警視庁本部から送りこまれる謎の男、向井光太郎。捜査上の失態を悔やみ、男社会での自身の立場についても苦悩する女性刑事。取り調べ係を目指しながら、容疑者である有名俳優相手に苦戦する刑事、尾行が苦手な刑事。彼らそれぞれに的確なアドバイスを与えるその男は、警務部人事二課所属だった。経験を積み、本部の捜査一課所属となり出会った三人は、向井との関わりを語り合い、彼の知られざる過去を探り始める。彼の過去と三人が担当する女子大生殺害事件が交錯し、見えてきた思いも寄らぬ事実とは？
■新東京水上警察
東京湾を暴走する豪華客船、危機は目前。重厚でスリリング―面白さ、ハリウッド級の警察小説！「そこに、死体が沈んでいる」衝撃的な匿名通報が東京水上警察に届く。ガイシャの頭部には、進水式で使う斧が突き刺さっていた。通報発信元は、焼死体を乗せたまま航行する豪華客船セレナ・オリンピア号船内。絡み合う疑惑を乗せて母港に帰還する豪華客船に、熱血刑事・碇拓真が急行する！
■死ぬまでバズってろ!!
犯罪あり・恋愛あり・イケメン警察官あり…。 超令和的インターネット・サスペンス！
主人公が撮影した飲酒運転事故動画は一夜にして圧倒的バズに。偶然見つけたネット上の金脈を活かして底辺女子から這い上がれるのか？
■絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル
自分がBLマンガの世界の住人だと気づてしまった主人公(※巨乳好き)。
彼は迫りくるイケメン達を回避するため、
BLマンガを大量に読み漁り、恋愛に発展しそうなシチュエーションなどの知識を得た。
彼の身に着けた回避能力は今のところは無敵だが、そこは「BLの世界」…。
次から次へと新しいシチュエーションで「BLの世界」のLOVEフラグが主人公に襲いかかる――!!
■すべての恋が終わるとしても
140字で綴られる、恋の始まりと終わり――。（以下、本文『後悔しないように』引用）
「もっと早く告白しておけばよかった」幼なじみの彼は言った。慎重なところが魅力な彼だけれど、今回はその人柄が裏目に出てしまったらしい。「元気出して」「まあ大丈夫。お前は俺みたいに後悔するなよ」こんな時ですら私の心配だ。でも、私はそんな彼のことが――。「じゃあ、後悔しないように言うね」
■シャドウワーク
四日に一人、妻が夫に殺される。
DV（ドメスティック・バイオレンス）──声を上げられない被害者たちが、今日もどこかで心と体に瀕死の重傷を負っている。暴力夫から命がけで逃れ、風変わりなシェルターにたどり着いた紀子。
その家には、ある一つの「ルール」があった。
江戸川乱歩賞作家が「ドメスティック・バイオレンス」をテーマに描いた衝撃作。
■娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？
娘を陰湿なママ友いじめで“殺された”恨みをアラフィフの母親が晴らす──!!
怒りと絶望で母親が取った驚愕の復讐法とは？
30代のママ友が多い中、河合優奈は23歳という若さゆえに「頼りない」「何も知らない」と周りから見下されていた。
中でも夫が県議会議員の沙織はママ友グループのボス的存在で、特に優奈につらく当たってた。
自分の失態で沙織に借金をすることになったが夫にも唯一の肉親・母親にも相談できず優奈は次第に心身を病んでいって──？
■スクープのたまご
老舗出版社・千石社の入社２年目社員、信田日向子24歳。
体調を崩した同期社員のかわりに、急遽「週刊千石」編集部へ異動が決まる。
「絶対無理！」
怯える気持ちを押し隠し、未解決の殺人事件やアイドルのスキャンダル写真のたれ込みなど、ハードな取材に挑戦する日向子。
日向子は毀誉褒貶かまびすしい週刊誌の仕事に、自分なりの意義を見出していくことができるのか？
■推しの殺人
大阪で活動する三人組女性地下アイドル「ベイビー★スターライト」は、様々な問題を抱えて危機的な状況にあった。尊大な事務所社長、グループ内での人気格差、恋人から暴力を受けているセンター……そのような中で、“ベビスタ”はさらに大きな問題に見舞われる。メンバーのひとりが事務所で人を殺してしまったのだ。彼女の罪を隠蔽するため、三人は死体を山中に埋めることを決意して――。
■プロパガンダゲーム
「君たちには、この戦争を正しいと思わせてほしい。そのための手段は問わない」大手広告代理店「電央堂」の就職試験を勝ちあがった大学生８名。彼らに課された最終選考の課題は、宣伝によって仮想国家の国民を戦争に導けるかどうかを競うゲームだった。勝敗の行方やいかに、そしてこの最終選考の真の目的とは？――先の読めないゲーム展開と衝撃のラストが、宣伝広告の本質、ネット社会における民主主義とはなにかを読者に問いかける。アマゾン電子書籍の人気作を大幅改稿した完全版！
■君としたキスはいつまでも
東京在住男女のイロイロ人間模様…「38歳バツイチ独身女がティンダーをやってみた結果日記」で話題の松本千秋が描く素直になれない大人達のショートオムニバスコミック！
■推しが上司になりましてフルスロットル
舞台俳優の桐生斗真を推してきた瞳は、彼が引退したことで、推し事だけじゃなくお仕事でも抜け殻状態。
もはや推しのいない世界では死んだも同然…と思っていたら、斗真が会社にやってきて、しかも上司になるというフィクション超えて奇跡レベルの幸運が舞い込む。
推しに名を呼ばれ、推しに褒められ、推しと市場調査という名のデート（?）まで…!!
スペシャルレアイベント大量発生の毎日に、心臓が持たなすぎて思わず塩対応してしまう瞳を、なぜか斗真がかまい始めて…。
■御社の乱れ正します！2
仕事先に不倫をしている人物がいたら、どうしますか？ 当人たちの問題だから放っておけ？ でもその不倫の影響で、周囲が迷惑や損害を被ることになったら……。「もうイヤ！ 身勝手な不倫カップルなんて、誰かが別れさせてくれればいいのに！」そのご依頼、弊社『不倫別れさせ社』がお引き受けいたします！ クールな別れさせ担当者・玲の今回のターゲットは…!?
■ひらやすみ
生田ヒロト、29歳、フリーター。定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの？将来の不安も一切ない、お気楽な自由人です。そんな彼は、人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえさんから、タダで一戸建ての平屋を譲り受けることに。そして、山形から上京してきた18歳の従姉妹・なつみちゃんと2人暮らしを始めました。しかし、彼の周りには生きづらい“悩み”を抱えた人々が集まってきて…
■パパと親父のウチご飯
気丈夫な元カノから子供をあずけられた、整体師・千石。子供を引き取り妻と離婚した、漫画編集者・晴海。子育てに奮闘する2人は、郊外でのルームシェア生活を選択したが――。
■悪いのはあなたです
貯金残高８万円、フリーター彼氏と同棲中の派遣社員・リコ（29）。
突然のクビ宣告で崖っぷちに立たされた彼女は、帰り道にハイスぺイケメン・ツトムとぶつかってしまう。ツトムに押し切られる形で一緒に食事をとり、流されるままホテルへ。でも、彼の本性は不倫常習＆盗撮マニアの最低男だった――。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚。
■UNREAL-不条理雑貨店-
海岸沿いにある怪しげな雑貨店。その不思議な店では、人の「想い」を売っているという。店にひきつけられるようにやってきて雑貨を購入し、不思議な運命を辿る客たちを、店主は冷たい眼差しで見つめる――。片山愁が描く、デイドリーム・ファンタジー！
■PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞
「俺が夜遊びの仕方、教えてあげる」
服飾専門学校に通う千明にはある夢があった。それは千明の人生を変えたカリスマモデルのアイに、自分の作った服を着てランウェイを歩いてもらうこと。コンペで優勝するとその夢が叶うと知り意気込むが、共同制作の相手がモサくて超絶不器用な江永に決まり絶望する。そんなある夜、不良に絡まれた千明を助けてくれたのはあのアイだった。しかも彼から色気たっぷりに「夜遊びの仕方、教えてあげる」と迫られて…? “ミステリアスな推しモデル”と“自然体のほっとけない系男子”(実は同一人物)の間で揺れる、超絶ピュアボーイのドキドキ・ジレンマラブ!
■終活シェアハウス
東洋文化大学の学生である速水翔太は、自称料理研究家の奥村歌子さんを始めとした女性三人が住むシェアハウスのアルバイト秘書（なんでも屋）をしている。小学校入学から短大卒業まで同じ女子校に通った６８歳のオバサマ達からあれこれ押しつけられても辞めないのは、歌子さんの賄いが美味しすぎるからだ。そこに、新たな同居人・緑川恒子さんがやってきた。彼女は軽度認知障害で、帰り道が分からなくなることもしばしばある。さらに歌子さん所有のシェアハウスにも売却の危機が迫っていた……。
「私たち、まだまだ人生諦めませんから！」元気いっぱいのエンターテイメント小説！
■ワカコ酒 Season9
村崎ワカコ26歳。酒飲みの舌を持って生まれたがゆえに今宵も居場所を求めてさすらう女ひとり酒。あなたの隣にいるかもしれない、おひとり様仕様の呑兵衛ショート♪
■ふたりエスケープ
〆切に追われる漫画家の「後輩」は、どうにか心をパッと明るくしたい。
そんな時、「現実逃避のプロ」を自任する無職の「先輩」からアドバイスが…！
携帯を封印（物理）したり、意味もなく終点の駅まで行ったり、斜め上の贅沢をしてみたり…。
限界漫画家と、顔は良い無職。
ふたり暮らしな現実逃避コメディー！！
■できても、できなくても
「桃生翠さん…残念ですがあなたは不妊症です」――ブライダルチェックで発覚した不妊症が原因で同じ会社の彼氏から別れを告げられた翠。しかも早々に元彼が社内の別の女性とイチャイチャしているところを見てしまい、不妊症が原因で別れたことも社内中に広まって身の置き所がなく会社を辞めざるをえなくなってしまった。そんな心身ボロボロの時に出会った年下のイケメンと一夜を共にして…！？
■橘くん抱いてください！
「私と、せ、セックスしてほしいの…！」
OLをしているすみれは、今まで女性ばかりの環境で育ったため、男性が苦手。
そのため彼氏いない歴＝年齢に！
だけどそんなすみれも、一度は経験してみたいもの…、それがセックスだった！
男性が苦手なすみれにはとてもハードルが高いが、会社で唯一気兼ねなく話せる同僚・橘にその話をしてみると、彼はある条件を飲んでくれたら、セックスしてくれるということになり…？
■セラピーゲーム
超・ブラコンで、ゲイの湊は、バーで酔っ払いの男・静真と出会う。彼の甘やかすように触れてくる指先に絆され、ホテルで一夜を過ごすが、なんと、目覚めた静真は何も覚えていなかった！ 怒り狂った湊は、ノンケの静真を落としてみせると宣言し、ゲイ仲間と賭けをするが……!?
■タクミくんシリーズ −Drama−
あの「タクミくんシリーズ」を初めから、彼らの過ごした時間を追ってもう一度。
ごとうしのぶ先生の豪華書き下ろしを同時収録。
■修学旅行で仲良くないグループに入りました
平凡で温厚な性格の高校生・日置は、仲の良い友達がひとりもいないクラスになって落ち込み中。修学旅行の班決めでブルーになっていると、超クールなモテ男子・渡会がいる班になぜか強引に招かれてしまう。渡会に対して最初は緊張していた日置だけど、渡会は常にそばにいて気にかけてくれた。そうして徐々に打ち解けあううちに、渡会の執着心が見えてきて…？「俺と友達になってほしい」「早く俺を選んで」「…抱き締めてもいい？」修学旅行から始まる悶絶必至の美形×平凡BL♡
■２５時、赤坂で Season２
超人気俳優×新人俳優、同性愛ドラマ撮影中の恋。
新人俳優の白崎由岐（26）は、大学の先輩で超人気俳優の羽山麻水（28）と同性愛ドラマで共演することになった。ゲイ役の芝居感が掴めない白崎は、男に抱かれてみようとハッテン場へ。そこでなぜか羽山に捕まり、相手を買って出られる。“芝居のためのセフレ協力”。即物的に始まった関係だったが、精緻な美貌と圧倒的なオーラの羽山に甘く心ごと抱き込まれ、白崎は恋心を自覚した。しかしドラマ撮影は終わりに近づき―――。
※本ページで紹介する情報は、2025年10月31日14時現在のものです。