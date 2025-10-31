「アウター探し中」→【ZARA】に駆け込んで！ 大人が着たい♡「ふわふわアウター」

冷え込みが増してくるこの季節、そろそろ本命アウターを見つけたいところ。さらりと羽織るだけで上品さと華やかさを添えてくれる一枚があれば、冬の装いも一気に洗練されそうです。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、“ふわふわ”フェイクファーが印象的なアウターをピックアップ。デイリーにも特別な日にも活躍しそうなアイテムを厳選したので、ぜひチェックしてみてください。

毎日頼れるリバーシブルジャケット

【ZARA】「リバーシブルダブルフェイス フェイクファージャケット」\13,590（税込）

内側はフェイクファー、外側はフェイクスエードを組み合わせた、リバーシブル仕様のアウター。コンパクトな丈感と短めの毛足で軽やかに羽織れて、テーラー風の襟元が上品な雰囲気を添えてくれます。表と裏で雰囲気を変えられるので、ドレッシーにもカジュアルにもマッチ。ワードローブに加えておけば、幅広いシーンで活躍しそうです。

気分に合わせて印象を変えられる一枚

【ZARA】「ウール混紡フェイクファー襟コート」\15,990（税込）

ウール混紡糸素材のシックなボディと、ネックに施されたフェイクファーのコントラストが美しく映えるデザイン。ベルトでウエストマークしてきちんと感を出したり、襟を外して軽やかに見せたりと、その日の気分に合わせてアレンジも可能です。程よくゆとりのあるフォルムが抜け感を生み、シンプルなボトム合わせでも上品に映えそう。

上品に映えるノーカラージャケット

【ZARA】「ダブルフェイス トグルボタンジャケット」\5,290（税込・セール価格）

羽織るだけで洗練されたムードを漂わせるノーカラージャケット。短めの毛足と密度の高いファーが、きれいめスタイルにしっくりなじみます。トグルボタンやフロントポケットのデザインで、ほんのりカジュアルな抜け感も。タイトめボトムスやワイドパンツと合わせてもシルエットがすっきりまとまり、コーデを上品に仕上げてくれそうな一着です。

ふわっとエレガントな主役級アウター

【ZARA】「ZW COLLECTION フェイクファーコート」\17,990（税込）

毛足の長いフェイクファーが目を引く、存在感たっぷりのコート。ボリューム感がありながら、フロントはホック留めで軽やかに羽織れるアイテムです。まとうだけで一気にエレガントなムードに仕上がるので、パーティーシーンにもぴったり。カジュアルアイテムとも相性が良く、あえてデニムを合わせてこなれた雰囲気を楽しむのもおすすめです。

