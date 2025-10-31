10月31日はハロウィーンです。福岡市中央区の警固（けご）公園では混雑を防ぐため、ことしも午後5時以降、立ち入りができなくなり、交通規制も行われる予定です。現場には財津アナウンサーがいます。財津さん。

■財津ひろみアナウンサー

福岡市・天神は薄暗くなってきました。仮装した人たちも徐々に増えてきました。警固公園は午後4時半すぎから6か所の出入り口に柵が設置されて、中に入れない状態となっています。





こうした夜間の公園の封鎖は5年連続となったこともあり、警察は、人が分散していて、密集する危険な場所は減ってきたと分析しています。ただ、ことしのハロウィーンは金曜日で、前日はホークスが日本一になったこともあり、多くの人出を予測しているということです。このため、去年より警察官を増員して警備に当たることにしています。

■松井礼明アナウンサー

「ことしは規制がさらに厳しくなるのでしょうか。」



■財津アナウンサー

ことしも警固公園周辺の道路では、このあと午後7時から交通規制が行われる予定です。ことしは新たに、事前に警察が発行した通行証がなければ、規制された区域の中を通行できなくなりました。

他にも注意が必要なものがあります。



ことしは初めて、電動キックボード「LUUP（ループ）」が、午後5時から11月1日午前10時ごろまで、交通規制エリアの10か所のポートの利用を停止しています。会社では、規制されたエリア内での事故を防ぐために利用を一時停止したと話しています。

ハロウィーンで利用が停止されるのは、全国でも東京・渋谷と福岡市だけです。



警察では、自転車についても、規制区域では押して歩くよう指導する方針で、官民でさらなる安全対策が進められています。年に1回のイベントですから、みんなで安全に気をつけながら楽しんでほしいですね。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月31日午後5時すぎ放送