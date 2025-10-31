【文芸書が499円】『ガラスの城』『地下鉄に乗って』など名作をワンコインで！Kindleセールで読書の秋をお得に楽しもう【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で文芸書をワンコインでお得に楽しめるセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『ガラスの城』や『地下鉄に乗って』などの名作小説も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■ガラスの城 新装版
セール特価：499円（45%OFF）
ガラスの城 新装版
エリートコースの販売課長が社員旅行の晩に行方不明となり、惨殺死体で発見された。動揺を隠せない社内の空気の中で、死の謎を追跡する女性社員の手記。意外な貌を見せる社員たちが疑惑の線上に次々と浮かぶ。欲望と犯罪の構図はガラスの城のような組織で醸成されたのか。清張ミステリーの傑作を新装版に。
■地下鉄に乗って 新装版
セール特価：499円（37%OFF）
地下鉄に乗って 新装版
永田町の地下鉄駅の階段を上がると、そこは30年前の風景。ワンマンな父に反発し自殺した兄が現れた。さらに満州に出征する父を目撃し、また戦後闇市で精力的に商いに励む父に出会う。だが封印された“過去”に行ったため……。思わず涙がこぼれ落ちる感動の浅田ワールド。吉川英治文学新人賞に輝く名作。
■贖罪の奏鳴曲 御子柴礼司
セール特価：499円（33%OFF）
贖罪の奏鳴曲 御子柴礼司
弁護士・御子柴礼司は、ある晩、記者の死体を遺棄した。死体を調べた警察は、御子柴に辿りつき事情を聴く。だが、彼には死亡推定時刻は法廷にいたという「鉄壁のアリバイ」があった――。
■スペードの3
セール特価：499円（33%OFF）
スペードの3
ミュージカル女優、つかさのファンクラブを束ねる美知代。小学校の同級生の出現によって美知代の立場は危うくなっていく。美知代を脅かす彼女には、ある目的があった。つかさにあこがれを抱く、地味で冴えないむつ美。かつて人気を誇っていたが、最近ではオファーが減る一方のつかさ。それぞれに不満を抱えた三人の人生が交差し、動き出す。私の人生は私だけのもの。直木賞作家朝井リョウが、初めて社会人を主人公に描く野心作！
■ドーン
セール特価：499円（55%OFF）
ドーン
人類初の火星探査に成功し、一躍英雄（ヒーロー）となった宇宙飛行士・佐野明日人（さのあすと）。しかし、闇に葬られたはずの火星での“出来事”がアメリカ大統領選挙を揺るがすスキャンダルに。さまざまな矛盾をかかえて突き進む世界に「分人（デイヴイジユアル）」という概念を提唱し、人間の真の希望を問う感動長編。Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。
※本ページで紹介する情報は、2025年10月31日16時現在のものです。
