飼い主さんが優しくブラッシングするたび、目を細めてうっとり…。そんな姿をみせてくれたのは、ブラッシングが大好きな猫の『菅田くん』。あまりにも気持ち良さそうな表情を捉えた動画がXで反響を呼んでいます。投稿はすでに149万表示され、5.2万を超えるいいねを獲得。「こんな可愛いお顔ある？」「イヤな事、忘れた♪」など多くのコメントが寄せられています。

【動画：どんなブラシを使っても『極楽顔』になる猫…】

ブラッシングが大好きな猫・菅田くん

Xアカウント『菅田ホタテ』に登場するのは、2025年7月に5歳の誕生日を迎えた猫の『菅田（すだ）』くん。沖縄のサトウキビ畑でひとりぼっちのところを保護され、保護猫カフェを経て飼い主さんの元へやってきました。ユニークな名前は猫カフェ時代に付けられたもので、そのまま引き継いだのだそう。

今回話題になったのは、飼い主さんにブラッシングされる菅田くんの“うっとり顔”です。

「高級ブラシでも100円均一のブラシでも、どのブラシでも『極楽顔』を見せてくれる」という言葉と共に投稿された動画には、ブラッシングされるたびに目を細め、気持ち良さそうな表情を浮かべる菅田くんの姿が。まるで「最高だにゃー」と語りかけているような、とろける表情がたまりません…！

あまりにも尊い“極楽顔”に癒されると反響続々

ブラッシングされる菅田くんの“極楽顔”はX上で大きな反響を呼びました。「お目目！お目目がぁー♡こんな可愛いお顔ある？」「尊い…この猫、存在が尊い…」「可愛すぎて泣きそう」「チラ見えする歯がかわいい」など、コメント欄には感嘆の声が続々。また、「あなたがやってくれるから良いのです」「撫でられてる愛が嬉しいのかも」といった声もあり、“どんなブラシでも幸せそうな顔を見せるのは、飼い主さんの愛情あってこそ”と感じた人も多かったようです。

飼い主さんによると、菅田くんは飼い主さんがブラシを手に持つだけで、嬉しそうな顔をするほど“ブラッシング好き”なのだとか。どんなときも幸せそうに身を任せるその姿に、見ているこちらまでほっこり心温まりました。

Xアカウント『菅田ホタテ』では、先住猫ホタテちゃんと菅田くんの日常を発信中。かわいいふたりの姿は投稿内でたっぷり楽しむことができます。

飼い主さん、菅田くん、この度はご協力誠にありがとうございました。

