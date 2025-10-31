岡田紗佳、ブレザーの制服ショットでファンを魅了「可愛すぎでは…？ 言葉全然出てきませんでした」
モデル、タレント、プロ雀士の岡田紗佳が、31日までにエックスを更新。かわいい制服姿にファンから「画になる」「美しい」などの声が相次いでいる。
【写真】岡田紗佳、清楚な白コーデがキュート（3枚）
岡田が「AIによって、雪国に送られた これがこう」とつづり公開したのは2枚のソロショット。1枚目にはブレザーの制服を着てカメラに向かってピースするかわいい姿が、2枚目にはAIによって生成された雪国でのソロショットが収められていた。
どちらも透明感にあふれており、ファンからは「可愛すぎでは…？？？ 言葉全然出てきませんでした」「雪国おかぴがいつもより可愛く見える〜」「やっぱりおかぴーは美しい画になるな〜」「おかぴー何処にいても最強、綺麗可愛い」など絶賛の声が相次いでいる。
■岡田紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」エックス（@sayaka_okada219）
