愛知県に7店舗・岐阜県に1店舗を構える、DISHES and TART『SAN』。一つひとつ店舗で手作りする創作タルトが自慢の大人気店です。

そんな『SAN』から、今年もクリスマス限定ホールケーキが登場。11月1日（土）から予約を開始するので、ぜひチェックして♪

創作タルトとスイーツ、ダイニングの人気店『SAN』

“タルトでおくる、伝える”をコンセプトに、パティシエが一つひとつ丁寧に作る創作タルトは、まさに大切な人への贈りもの。「おいしいもので、しあわせになってほしい」という職人の想いが込められています。旬のフルーツなどを使用し、クリームにも、タルト生地にも、とことんこだわることで、素材の味を最大限に楽しめるのも魅力です。

イートイン可能なカフェ＆ダイニングでは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理を提供。自家製にこだわった、季節ごとのメニューを味わってみては。

2025年は、3種のクリスマスケーキが登場！

クリスマスを彩るクリスマス限定ホールケーキは3種。あなたはどれがお好みですか？

●ノエルフレーズ Noël fraise

【4号】直径12㎝（2～3人前）3,300円

【5号】直径15㎝（4～6人前）4,600円

【6号】直径18㎝（6～8人前）5,900円

やっぱり王道のショートケーキは外せない！という方はコチラ。きめ細やかな特製スポンジ生地にいちごと生クリームを重ね合わせています。下層には、キルシュ風味カスタードクリームとラズベリージャム、パイクラムを忍ばせていて、一口ごとにワクワクが広がりますよ。

●ほうじ茶マロンタルト Hojicha marron tar

【4号】直径12㎝（2～3人前）3,600円

【5号】直径15㎝（4～6人前）5,000円

【6号】直径18㎝（6～8人前）6,200円

香ばしいアーモンドタルトに、栗を混ぜ込んだほうじ茶クリームがたっぷり。マロンクリーム、生クリーム、特製スポンジ、パイクラムを重ねた上に、栗の甘露煮がのっています。上品なアクセントを添えるのが、ほんのり香る柚子ジャム。香り豊かな和のタルトです。

●フロマージュフレーズタルト Fromage fraise tart

【4号】直径12㎝（2～3人前）3,900円

【5号】直径15㎝（4～6人前）5,500円

【6号】直径18㎝（6～8人前）6,800円

ピスタチオ、ミックスベリー、生クリームが織りなす華やかな見た目と味わいで、クリスマスのテーブルを彩る愛らしいタルト。香ばしいアーモンドタルトに、なめらかなチーズクリームと甘酸っぱいいちごが相性抜群です。

＼予約方法をチェック！／

オンライン・店頭・各店舗の電話で予約ができます。

・予約販売期間：2025年11月1日(土)～12月15日(月)

・受け渡し期間：2025年12月23日(火)～12月25日(木)※時間は11:30～19:00

※オーナメントが変更になる場合あり

※キャンセル・変更は2日前まで

販売店舗はコチラ！

●SAN豊田店

【住所】

愛知県豊田市前田町３丁目40－１

【TEL】

0565-42-3339

【営業時間】

11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）

⇒SAN豊田店予約サイトはコチラ

●SAN名古屋徳重店

【住所】

名古屋市緑区平手南２-403

【TEL】

052-879-6888

【営業時間】

11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）

⇒SAN名古屋徳重店予約サイトはコチラ

●SAN刈谷店

【住所】

愛知県刈谷市青山町1-151－7

【TEL】

0566-91-7779

【営業時間】

11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）

⇒SAN刈谷店予約サイトはコチラ

●SAN岡崎店

【住所】

愛知県岡崎市法性寺町猿待63-1

【TEL】

0564-83-9554

【営業時間】

11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）

⇒SAN岡崎店予約サイトはコチラ

●SAN一宮店

【住所】

愛知県一宮市若竹2-3-1

【TEL】

0586-85-6618

【営業時間】

11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）

⇒SAN一宮店予約サイトはコチラ

●SAN ASTY岐阜店

【住所】

岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1

【TEL】

058-201-5778

【営業時間】

10:00~22:00

●SAN春日井店

【住所】

愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180

【TEL】

0568-27-9651

【営業時間】

11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）

⇒SAN春日井店予約サイトはコチラ

●SAN mozoワンダーシティ店（※テイクアウトタルトのみ）

【住所】

名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1F

【TEL】

052-938-7707

【営業時間】

10:00~21:00

⇒SAN mozoワンダーシティ店予約サイトはコチラ

＼公式Instagramはもチェック／

https://www.instagram.com/san_dishesandtart/