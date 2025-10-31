『SAN』のケーキでとっておきの聖夜を♪ 11月1日からクリスマスケーキの予約開始
愛知県に7店舗・岐阜県に1店舗を構える、DISHES and TART『SAN』。一つひとつ店舗で手作りする創作タルトが自慢の大人気店です。
そんな『SAN』から、今年もクリスマス限定ホールケーキが登場。11月1日（土）から予約を開始するので、ぜひチェックして♪
創作タルトとスイーツ、ダイニングの人気店『SAN』
“タルトでおくる、伝える”をコンセプトに、パティシエが一つひとつ丁寧に作る創作タルトは、まさに大切な人への贈りもの。「おいしいもので、しあわせになってほしい」という職人の想いが込められています。旬のフルーツなどを使用し、クリームにも、タルト生地にも、とことんこだわることで、素材の味を最大限に楽しめるのも魅力です。
イートイン可能なカフェ＆ダイニングでは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理を提供。自家製にこだわった、季節ごとのメニューを味わってみては。
2025年は、3種のクリスマスケーキが登場！
クリスマスを彩るクリスマス限定ホールケーキは3種。あなたはどれがお好みですか？
●ノエルフレーズ Noël fraise
【4号】直径12㎝（2～3人前）3,300円
【5号】直径15㎝（4～6人前）4,600円
【6号】直径18㎝（6～8人前）5,900円
やっぱり王道のショートケーキは外せない！という方はコチラ。きめ細やかな特製スポンジ生地にいちごと生クリームを重ね合わせています。下層には、キルシュ風味カスタードクリームとラズベリージャム、パイクラムを忍ばせていて、一口ごとにワクワクが広がりますよ。
●ほうじ茶マロンタルト Hojicha marron tar
【4号】直径12㎝（2～3人前）3,600円
【5号】直径15㎝（4～6人前）5,000円
【6号】直径18㎝（6～8人前）6,200円
香ばしいアーモンドタルトに、栗を混ぜ込んだほうじ茶クリームがたっぷり。マロンクリーム、生クリーム、特製スポンジ、パイクラムを重ねた上に、栗の甘露煮がのっています。上品なアクセントを添えるのが、ほんのり香る柚子ジャム。香り豊かな和のタルトです。
●フロマージュフレーズタルト Fromage fraise tart
【4号】直径12㎝（2～3人前）3,900円
【5号】直径15㎝（4～6人前）5,500円
【6号】直径18㎝（6～8人前）6,800円
ピスタチオ、ミックスベリー、生クリームが織りなす華やかな見た目と味わいで、クリスマスのテーブルを彩る愛らしいタルト。香ばしいアーモンドタルトに、なめらかなチーズクリームと甘酸っぱいいちごが相性抜群です。
＼予約方法をチェック！／
オンライン・店頭・各店舗の電話で予約ができます。
・予約販売期間：2025年11月1日(土)～12月15日(月)
・受け渡し期間：2025年12月23日(火)～12月25日(木)※時間は11:30～19:00
※オーナメントが変更になる場合あり
※キャンセル・変更は2日前まで
販売店舗はコチラ！
●SAN豊田店
【住所】
愛知県豊田市前田町３丁目40－１
【TEL】
0565-42-3339
【営業時間】
11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）
●SAN名古屋徳重店
【住所】
名古屋市緑区平手南２-403
【TEL】
052-879-6888
【営業時間】
11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）
●SAN刈谷店
【住所】
愛知県刈谷市青山町1-151－7
【TEL】
0566-91-7779
【営業時間】
11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）
●SAN岡崎店
【住所】
愛知県岡崎市法性寺町猿待63-1
【TEL】
0564-83-9554
【営業時間】
11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）
●SAN一宮店
【住所】
愛知県一宮市若竹2-3-1
【TEL】
0586-85-6618
【営業時間】
11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）
●SAN ASTY岐阜店
【住所】
岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1
【TEL】
058-201-5778
【営業時間】
10:00~22:00
●SAN春日井店
【住所】
愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180
【TEL】
0568-27-9651
【営業時間】
11:00～21:00（金・土・祝前日は~22:00）
●SAN mozoワンダーシティ店（※テイクアウトタルトのみ）
【住所】
名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1F
【TEL】
052-938-7707
【営業時間】
10:00~21:00
