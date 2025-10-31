元衆院議員の山尾志桜里氏が10月30日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、トランプ米大統領を出迎えた高市早苗首相の態度を批判する声に対して「マジでやめてほしい」と訴えかけた。



【写真】トランプ氏に寄り添い笑顔を見せる高市氏…媚びかどうかは受け取り方次第

高市首相は10月28日、来日したトランプ大統領とともに、横須賀に入港している米空母「ジョージ・ワシントン」を訪問。トランプ氏の隣でぴょんぴょん跳ねながらはしゃぐ態度に、立憲民主党の蓮舫氏が「肩に腕を回されなくても。笑顔を振り向かなくても。飛び跳ねなくても。腕を組まなくても。冷静な会談はできたのではないかな、と見えます。とても残念です」とコメントするなど、批判的な声が上がっていた。



山尾氏は「高市総理に対し『媚びを売るな』の批判が散見されるけど、マジでやめてほしい。懸命に努力して成果を出した女性を何十年も貶めてきた女性蔑視の常套句じゃないですか。」と指摘。「高市総理誕生で、リベラルを自称する方々の一部が、実は『女性応援団』ではなくて『好みの女性応援団』であったことがばれちゃったという感じ。」と実情を表現。高市氏に対して“女性だからいいというわけではない”という論調での批判があることに疑問を投げかけた。



さらに「『眼差し』とか『笑顔』とか見る人の感性でどうとでもとれる振る舞いに『女性の媚』とレッテル貼りして、一職業人を侮辱する言説には、全く共感できない。」と雰囲気を根拠とする批判をバッサリ。「今回の会談は高市政権の大成果だと思う一方で、ノーベル平和賞推薦は余分だったんじゃないか」と自身の思いも添えた上で「ただ、国民として感じる期待も懸念も、高市総理が女性であることは何ら関係ない。」「そこの建前を立て直さないと、日本のリベラル言説は説得力を完全に失うと思う。正念場では。」とエールも贈った。



