阪神・竹内球団副本部長が兵庫・西宮市内で取材に応じ、今月下旬に今オフのポスティング制度の利用を容認しない方針を通達していた才木について「単刀直入に申しますと、ポスティングは認めないと先方の代理人さんにもそのようにお伝えしております」と説明した。再度、話し合う希望があった場合にも「今年に関しては同じ答えにしかならないですね」と続けた。

才木は今オフのメジャー移籍を希望し、サッカー日本代表ＭＦ三笘薫らが契約する代理人事務所「Ａｔｈｌｅｔｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ」のサポートを受け、シーズン中から球団と交渉していた。

また、来オフにもメジャーに挑戦する可能性が浮上した佐藤輝について、竹内球団副本部長は「何も話はしていない」と話すにとどめ、才木との同時移籍には「それはゆゆしき問題。全く考えていないですね」とした。

関係者によると、佐藤輝サイドは昨オフの段階で、２６年シーズン後のポスティングシステムによる米大リーグ挑戦の希望を球団に伝えているという。代理人事務所の選定は終えており、ドジャースのムーキー・ベッツやオリオールズ・菅野と同じ「ＶＣスポーツグループ」が有力だ。